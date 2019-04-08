Фатальна красуня: Кайлі Дженнер поділилася "гарячими" знімками

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показав кадри з нової зйомки Саші Самсонової

21-річна бізнесвумен Кайлі Дженнер завдяки своєму косметичному бренду нещодавно стала наймолодшою мільярдеркою у світі, побивши рекорд Марка Цукерберга. Але куди частіше, ніж б'юті-новинками, вона ділиться "гарячими" кадрами. Днями вона виставила на своїй сторінці в Instagram цілу серію чорно-білих знімків. Кайлі позує в оксамитовій спідниці і короткому топі леопардового забарвлення, спокусливо приспущенному і відкриває розкішні форми зірки.

Доповнюють образ виразний макіяж з графичними стрілками, великі прикраси і розпущене волосся. Знімки – результат роботи зі знаменитим українським фотографом Сашею Самсоновою.

Ефектна Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Саша – одна з улюблених майстрів у Кайлі, разом вони вже створили масу зйомок. Незважаючи на відверті вбрання, фото завжди виходять дуже незвичайними, атмосферними і стильними. В цей раз вийшло так само. На знімках дівчина виглядає спокійною, умиротвореною і щасливою.

Це підтверджує і філософський підпис до фото: "Коли ви зосереджуєтесь на гарному, гарне стає краще", "Виростай через те, що ти проходиш", – написала вона.

Ефектна Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники, які явно на одній хвилі з Кайлі, тут же написали: "Мені подобаються твої цитати", "Так, дитинко", "Амінь", "Жити кращим життям", "Мені потрібно зробити такі татуювання на лобі"... Але красу Кайлі вони без уваги також не залишили. "Перша назавжди", "Ти так чудово виглядаєш, я навчаюся у тебе", "Ти така гарна, благослови тебе Бог", "Приголомшливо красива", "Королева", "Ти така гаряча", "О боже, яка гарна"...

Також у ці вихідні дівчина не відійшла і від іншої своєї улюбленої теми – доньки Стормі. В цей раз в сторыз любляча мама запостила кілька забавних роликів, де вони грають з донькою, гортають книжки з яскравими картинками, а також як вона робить дівчинці хвостик. "Я люблю робити їй зачіски, я не майстер, але я намагаюся. Одне з моїх улюблених спогадів дитинства – коли мама причісує мене... Не можу дочекатися, коли її волосся відросте", – написала Кайлі.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер опублікував серію дуже яскравих і незвичайних фото для німецького журналу Interview. Дівчина також поділилася своїми одкровеннями.