Яскраво і сміливо: колекція Richard Quinn AW19 підкорила Лондон (фото)

Richard Quinn на London Fashion Week: молодий дизайнер знову здивував світ моди

Запоминающийся принт, необычный силуэт и смелые решения – изучаем самые яркие образы коллекции.

29-летнего Ричарда Куинна называют одним из самых многообещающих молодых дизайнеров. В 2017-м году он стал лауреатом престижной премии H&M Design Award и с тех пор внимание модных критиков буквально приковано к его работам.

Известный страстью к экологичной моде, он мечтает сократить уровень выброса углерода в атмосферу и много внимания уделяет защите окружающей среды. В разработке тканей он использует только натуральные красители и тщательно следит за утилизацией производства. Любовь к природе отразилась и в его работах. Так, растительные мотивы и натуральные оттенки уже стали отличительной чертой его творчества.

Показ новой осенне-зимней коллекции Richard Quinn на Неделе моды в Лондоне (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

В этом году на Неделе моды в Лондоне он представил свою новую коллекцию, которая уже собрала множество позитивных отзывов. Так, модные порталы называют ее одной из самых ярких и достойных на неделе моды в Лондоне. Платья с пышными юбками, корсетами, объемными рукавами, длинными шлейфами и крупными бантами, строгие костюмы, пиджаки и пальто отличает не только необычный силуэт, но и фирменный, преимущественно цветочный, принт Ричарда Куинна.

Показ новой осенне-зимней коллекции Richard Quinn на Неделе моды в Лондоне (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

Еще одна отличительная черта коллекции Richard Quinn, которая привлекала всеобщее внимание – образы с полностью закрытыми лицами моделей. Подобный лук дизайнер уже представлял ранее в капсульной коллекции, созданной совместно с Matches Fashion.

Моделей для показа Ричард Куинн также подобрал неординарных. Так, открыла показ супермодель Адвоа Абоа, известная своей необычной внешностью, непростым характером и скандальной биографией.

Показ новой осенне-зимней коллекции Richard Quinn на Неделе моды в Лондоне (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

Напомним, ранее не менее известный бренд Burberry представил "бунтарскую" коллекцию FW 2019/20. На подиуме блистали Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо. Интересно, что именно образ Ирины Шейк для шоу Burberry стал одним из самых обсуждаемых.

Также отметим: свою новую коллекцию представила и Виктория Бекхэм, растрогав при этом поклонников нежными фото с мужем.