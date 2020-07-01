В яскравих "дудочках" і облягаючій майці: Катя Осадча підкорила соковитим літнім луком

Катя Осадча та Юрій Горбунов у всю насолоджуються літом і теплими днями. Пара повернулася до роботи, але як і раніше вільний час проводить активно і цікаво. Так, ведучий став шкіпером і катає дружину і сина по Дніпру, сім'я вивчає краси Київської області і влаштовує пікнікиу дворі заміського будинку, Юрій взяв на себе обов'язки шеф-кухаря. Катя з чоловіком багато гуляє на природі і ділиться соковитими барвистими фотосетами з шанувальниками. На свіжих кадрах – один з таких моментів життя.

На Каті – укорочені брюки-дудочки яскравого зеленого кольору, які вигідно підкреслили її стрункі довгі ніжки, і проста біла майка, взуття – зручні еспадрильї молочного відтінку. Волосся вона зібрала ззаду, а в якості аксесуара віддала перевагу шпильці. Ведуча позує без макіяжу. Вона розташувалася на зручній дерев'яній гойдалці і променисто посміхається.

"Літо, не поспішай", - сказала ведуча. Шанувальники погодилия з тим, що тепла пору року пролітає з блискавичною швидкістю, а також оцінили образ ведучої.

Катя Осадча в яскравому образі насолоджується літом (фото: instagram.com/kosadcha)

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Катя, завжди красива!

Сонячна

Ви чудова!

Класна фотка

Реально дуже швидко пролетів місяць літа

Я помітила, ви завжди наголошуєте на тому, що літо швидко проходить. У минулому році у вас був пост про 90 днів літа

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на романтичну прогулянку нічним Києвом і відвідали пам'ятки Подолу.