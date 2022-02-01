Ріанна і A$AP Rocky – найстильніша пара шоу-бізнесу: топ-6 ефектних виходів майбутніх батьків

Перший офіційний спільний вихід пари відбувся у вересні, коли закохані відвідали Met Gala 2021. На червону доріжку Рірі і Рокі вийшли в Balenciaga Couture. Співачка була загорнута в об'ємне чорне пальто-покривало, яке доповнили чорна шапка біні, а також діамантові прикраси. А репер – в різнобарвну ковдру-накидку, одягнену зверху на класичний смокінг. Що ж, пара відразу дала зрозуміти, що обійти їх в модних експериментах не зможе ніхто.

Ріанна і A$AP Rocky (фото: Getty Images)

Після закоханих не раз ловили папараці в не менш ефектних луках. Ріанна, яка обожнює одяг не менше музики, не упускає випадку навіть в супермаркет сходити в люксі. Під стать їй, A$AP Rocky одягається виключно в дизайнерські речі, доповнюючи все химерним взуттям і кричущими аксесуарами. Схоже, майбутні батьки, що називається, знайшли один одного.

Ріанна і її бойфренд часто стають героями мережі завдяки своєму нетривіальному вуличному стилю. Хто не пам'ятає їх побачення на балконі, коли співачка була одягнена в яскраво-рожеву шубку, а Асап – в кислотно-зелену хутряну шапку? Але інші виходи пари, безумовно, заслуговують не менше уваги.

"Вагітний" образ Ріанни також розібрали модні портали по чистинам. Як виявилося, Ріанна продумала його від і до, зробивши просто "золотим". Рожевий пуховик Chanel з колекції 1996 року коштує близько 22 тисячі доларів. А підвіска у вигляді хреста Christian Lacroix 1980-х років – близько 5,5 тисячі доларів. До цієї пишноти Ріанна підібрала ще й золоте кольє Vintage by Misty за 11 тисяч доларів і вінтажний ремінь-ланцюжок Chanel за 1400 доларів.

Ріанна і A$AP Rocky обожнюють стиль і розкіш (фото: Getty Images)