Коли все вирішує колір: Лілія Подкопаєва демонструє свій ідеальний червоний

Лілія Подкопаєва продовжує з повною силою насолоджуватися материнством, яке явно пішло українській спортсменці тільки на користь. Нагадаємо, що 19 вересня Подкопаєва народила другу дитину - дівчинку, якій щасливі батьки дали ім'я Евеліна. Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинським. Разом з дітьми від майбутнього шлюбу (прийомний син Вадим і рідна донька Кароліна) Лілія живе в США. Звідки і ділиться з багатотисячною армією підписників оновленнями.

При цьому останнім часом все частіше Лілія ділиться з шанувальниками саме "стильними новинами", демонструючи повсякденні образи. Слід зазначити, що у Лілії дійсно чудовий смак і почуття стилю. Що вона знову продемонструвала!

На новому сонячному фото Подкопаєва показує ідеальний образ для теплої зими. Українська гімнастка позує в довгому червоному пальто, рукава якого ефектно декоровані логотипами всесвітньо відомого бренду - французький будинок моди Louis Vuitton. Образ Лілії довершує чорна спідниця і напівпрозора кофточка. На струнких ніжках - зручні черевики. З аксесуарів - сонцезахисні окуляри.

“Ви думаєте, чи все так просто? Так, все просто. Але зовсім не так", - підписала знімок Подкопаєва.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її нове фото:

"Сонячна!"

"Ти класна жінка, Лілечка!"

“Ліля, привіт від св. Миколая з України. Деколи повертайтесь додому”

"Клас"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

До речі, до цього Лілія буквально справила фурор в мережі стильною появою в міні-спідниці і високих замшевих чобітках. Шанувальники спортсменки прийшли в захват від того, наскільки швидко Подкопаєва змогла повернутися у форму після народження дочки. Слід зазначити, що Лілія зізналася - за час вагітності вона набрала 9 кілограмів. Але знана спортсменка знає, як позбутися від зайвого. Так що їй не склало праці швидко повернути собі струнку фігуру. До того ж, з маленькою дитиною їй доводиться бути дуже активною.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше з голими плечима і незвичайних джинсах Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком.