Рівновага над божевіллям: AYSINA представила провокаційну колекцію FW19-20

"Мені подобається говорити про те, про що ви волієте мовчати", - говорить Айсіна

Юлия Айсина в очередной раз раскрывает тему женской сексуальности в своей новой коллекции "Равновесие над сумасшествием" сезона осень-зима 2019/20, представленной во время Украинской недели моды.

Дизайнер экспериментирует со струящимися текстурами и гладкими материалами, которые притягивают прикоснуться к ним. В коллекции много игривого блеска и облегающих форм. При этом Айсиной, как обычно, удается умело балансировать, не переходя грань чрезмерной откровенности и даже пошлости. Каждая модель ее коллекции — об уверенной в себе, красивой женщине, которая знает, чего хочет.

Показ новой коллекции AYSINA сезона FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

"Носить нейтральную одежду — то, что вы делаете 9 раз из 10. Так пускай же 10-м будет костюм от AYSINA", — говорится в описании новой коллекции.

На подиуме модели блистали в атласе и бархате, парче и лаке — как символах власти и шика. Дерзость образов подчеркивали изделия с эффектом потрескавшейся коже — Айсина по-своему оригинально обыграла ультрамодный анималистичный тренд.

Новая коллекция AYSINA сезона FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Вся коллекция пронизана стилистикой 80-х: широкие твидовые брюки, ультракороткие мини-платья, рукав-буфф на блузах и тренчах, оверсайз-шубы, косухи, жакет с острыми плечами и короткие жаккардовые топы.

Линейка представлена ​​в трех основных цветах: черном, милитари и на контрасте - фуксии, символизирующий смелость и решительность.

Ярким штрихом стали лаковые ботинки-боксерки в неоновом розовом.

Новая коллекция AYSINA сезона FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Отметим, что на подиуме Украиснкой недели моды чувственную коллекцию также представила Elena Burenina. Дизайнер хотела показать, как современное общество постепенно "уходит в сети", отказываясь от живого общения.

Безусловно, не обошлось без ярких "шоу-коллекций", которые произвели фурор среди модниц. Так, DZHUS разработала футуристическую коллекцию, вдохновившись анатомией.

Бренд RYBALKO восхитила новой "жемчужной" коллекцией FW19-20, продемонстрировав линейку массивных шляп.