Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі

Частина коштів від продажу нової колекції бренду спрямують на закупівлю швидких тестів на ВІЛ

В день открытия Ukrainian Fashion Week осень-зима 2019/20 бренды Sova и Frolov (Иван Фролов) представили коллекцию украшений со смыслом "For Love" (Ради любви).

Эта коллаборация - пример социальной ответственности fashion-брендов, которые поднимают проблему борьбы со СПИДом в Украине. Вдохновением для коллекции послужила одновременно яркий и непростой творческий путь легендарного Фредди Меркьюри - певец умер от СПИДа.

Новая коллекция бренда Frolov (фото: fashionweek.ua)

"Я всегда говорю о том, что Frolov - это не только одежда. Каждая вещь имеет сердце. Создавая эти украшения, я думал о том, что влюбленная пара может выбрать свой код связи: кольцо и серьга или подвес и браслет, или любая другая комбинация как альтернатива стандартным кольцам", - рассказывает о новой коллаборации Фролов.

Подготовка к показу FROLOV и SOVA (фото: LITE)

Бренд исследует и эксплуатирует тему сексуальности в своем творчестве.

"Мы чувствуем ответственность. Для нас важен вопрос культуры и безопасности секса. Благодаря инициативе "100% LIFE" мы вместе с командой Sova начинаем Fight For Love", - говорит Иван Фролов.

Бекстейдж показа FROLOV и SOVA (фото: LITE)

Часть средств от продажи коллекции будет направлена ​​на закупку быстрых тестов на ВИЧ.

В коллекцию вошло 7 украшений: 1 браслет с красной, черной нитью, 2 вида сережек, 3 вида колец и подвес. Каждое украшение трансформируется в новую - так, кольцо можно носить в виде серьги, подвеса на шее или интегрировать в браслет.

Бекстейдж показа FROLOV и SOVA (фото: LITE)

Напомним, что Elena Burenina представила чувственную коллекцию "Feel mе", которая затрагивает проблему вытеснения телесных коммуникаций.

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