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Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі

Lite » Мода 02.02.2019 - 12:47
Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі
Фото: LITE

Частина коштів від продажу нової колекції бренду спрямують на закупівлю швидких тестів на ВІЛ

У день відкриття Ukrainian Fashion Week осінь-зима 2019/20 бренди Sova і Frolov (Іван Фролов) представили колекцію прикрас зі змістом "For Love" (Заради любові).

Ця колаборація - приклад соціальної відповідальності fashion-брендів, які піднімають проблему боротьби зі Снідом в Україні. Натхненням для колекції послужила одночасно яскравий і непростий творчий шлях легендарного Фреді Меркюрі - співак помер від Сніду.

 

Нова колекція бренду Frolov (фото: fashionweek.ua)

"Я завжди кажу про те, що Frolov - це не тільки одяг. Кожна річ має серце. Створюючи ці прикраси, я думав про те, що закохана пара може вибрати свій код зв'язку: кільце і сережка або підвіс і браслет, або будь-яка інша комбінація як альтернатива стандартних кілець", - розповідає про нову колаборації Фролов.

Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі

Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі

Заради любові: бекстейдж з показу FROLOV і SOVA, натхнених творчістю Мерк'юрі

Підготовка до показу FROLOV і SOVA (фото: LITE)

Бренд досліджує і експлуатує тему сексуальності у своїй творчості.

"Ми відчуваємо відповідальність. Для нас важливим є питання культури і безпеки сексу. Завдяки ініціативі "100% LIFE" ми разом з командою Sova починаємо Fight For Love", - каже Іван Фролов.

 

Бекстейдж показу FROLOV і SOVA (фото: LITE)

Частина коштів від продажу колекції буде спрямована на закупівлю швидких тестів на ВІЛ.

До колекції увійшло 7 прикрас: 1 браслет з червоною, чорною ниткою, 2 види сережок, 3 види кілець і підвіс. Кожна прикраса трансформується в нову - так, кільце можна носити у вигляді сережки, підвіски на шиї або інтегрувати в браслет.

 

Бекстейдж показу FROLOV і SOVA (фото: LITE)

Нагадаємо, що Elena Burenina представила чуттєву колекцію "Feel ме", яка зачіпає проблему витіснення тілесних комунікацій.

Також раніше ми писали, які саме зіркові гості відвідали день відкриття Українського тижня моди.

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