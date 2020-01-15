ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стилях

Lite » Мода 15.01.2020 - 21:21
В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стилях
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка вийшла у світ з коханим чоловіком

Кім Кардашьян обожнює підбирати вбрання для численних виходів у світ. Образи знаменитої бізнесвумен завжди продумані до дрібниць і витримані в одному стилі. Але бувають і винятки: часом вона йде на сміливі експерименти, поєднуючи, здавалося б, непоєднувані речі. І треба зауважити, виходить у неї відмінно!

В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стиляхВ пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стиляхКім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому на сторінці Кім в Instagram з'явилося нове фото – цього разу вона постала саме в такому луці. Ансамбль склали шкіряні штани з принтом пітона, гольф з абстрактним квітковим принтом, а також об'ємний чорний пуховик. Завершують образ блакитні ботильйони на підборах, а також великі сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у високий хвіст на маківці, а макіяж зробила в своїх улюблених шоколадно-бежевих тонах.

В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стиляхКім любить поєднувати непоєднувані речі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Компанію їй склав коханий чоловік і батько її дітей – американський репер Каньє Вест, який одягнувся під стать своїй знаменитій дружині. Він обрав для прогулянки темно-зелені штани, білу футболку і чорну куртку, а завершили образ темно-сині кросівки і чорні сонцезахисні окуляри. «KimYe», – написала під фото Кім, з'єднавши ше ім'я з псевдонімом виконавця.

За кілька годин фото набрали майже мільйон лайків і тисячі коментарів. Що не дивно – фото з чоловіком і дітьми від 39-річної бізнесвумен завжди користуються величезною популярністю. Втім, як і її відверті вбрання.

В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стиляхВ пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стилях

Зірка зробила нову стрижку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один образ, який представила Кім – спортивний. Зірка приміряла спортивні штани, майку відтінки хакі, а також масивні білі кросівки. Доповнила вбрання класична сумочка на ланцюжку бежевого відтінку. І ще одна важлива деталь лука – нова стрижка. Кім постала з подовженим каре, яке цього разу уклала пружними об'ємними локонами. Їй дуже до лиця!

Дуже швидко ростуть: Кім Кардашьян розчулила рідкісним фото молодших дітей Оце форми! Кім Кардашян показала напівоголене тіло в пікантній білизні
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся