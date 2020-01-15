В пуховику і на підборах: Кім Кардашян показала, як поєднувати речі в різних стилях

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка вийшла у світ з коханим чоловіком

Кім Кардашьян обожнює підбирати вбрання для численних виходів у світ. Образи знаменитої бізнесвумен завжди продумані до дрібниць і витримані в одному стилі. Але бувають і винятки: часом вона йде на сміливі експерименти, поєднуючи, здавалося б, непоєднувані речі. І треба зауважити, виходить у неї відмінно!

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому на сторінці Кім в Instagram з'явилося нове фото – цього разу вона постала саме в такому луці. Ансамбль склали шкіряні штани з принтом пітона, гольф з абстрактним квітковим принтом, а також об'ємний чорний пуховик. Завершують образ блакитні ботильйони на підборах, а також великі сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у високий хвіст на маківці, а макіяж зробила в своїх улюблених шоколадно-бежевих тонах.

Кім любить поєднувати непоєднувані речі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Компанію їй склав коханий чоловік і батько її дітей – американський репер Каньє Вест, який одягнувся під стать своїй знаменитій дружині. Він обрав для прогулянки темно-зелені штани, білу футболку і чорну куртку, а завершили образ темно-сині кросівки і чорні сонцезахисні окуляри. «KimYe», – написала під фото Кім, з'єднавши ше ім'я з псевдонімом виконавця.

За кілька годин фото набрали майже мільйон лайків і тисячі коментарів. Що не дивно – фото з чоловіком і дітьми від 39-річної бізнесвумен завжди користуються величезною популярністю. Втім, як і її відверті вбрання.

Зірка зробила нову стрижку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один образ, який представила Кім – спортивний. Зірка приміряла спортивні штани, майку відтінки хакі, а також масивні білі кросівки. Доповнила вбрання класична сумочка на ланцюжку бежевого відтінку. І ще одна важлива деталь лука – нова стрижка. Кім постала з подовженим каре, яке цього разу уклала пружними об'ємними локонами. Їй дуже до лиця!