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У прозорому боді і строгих брюках: Белла Хадід вийшла у світ з голими грудьми

Автор: Lite

Модель продовжує підкорювати своєю сміливістю

Белла Хадід відома своєю любов'ю до провокаційних образів. І знаменита модель звикла хизуватися в них не тільки під час зйомок для глянцевих видань, але і при виходах у світ. Цього разу молодша Хадід дозволила собі максимально спокусливий образ. У ньому вона вирушила на репетицію премії MTV WMA, де буде вручати одну з нагород.

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Белла вибрала для заходу прозоре чорне боді з тонкої тканини з довгими рукавами, яке практично повністю оголило груди і підкреслило струнке тіло однієї з найкрасивіших дівчат світу. У доповнення до нього вона одягла класичні брюки з високою посадкою, стрілками і кишенями. Чорні босоніжки, великі сережки-кільця стали доповненням до ретельно продуманому луку. Беллі зробили яскравий макіяж зі smoky eyes і блискучими губами, а також високу зачіску з косим чубчиком і рваними пасмами. Вийшло стильно і спокусливо.

Белла Хадід в новому пікантному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина виклала фото і відео в даному образі у себе на сторінці, написавши: «...Вручаю дуже особливу нагороду!!! Це буде божевілля». А також зазначила всіх майстрів – від візажиста до стиліста по зачісках та майстра з манікюру, подякувавши їм.

«Чудова», «Я просто закоханий», «Прекрасна», «Вау», «Сподіваюся, вручиш нагороду Эйбелу», «О боже, Белла», «Цей аутфіт – просто любов», «Королева», – тут же посипалися численні компліменти і міркування про досконале тіло красуні.

Нагадаємо, Белла Хадід була в стосунках з одним із номінантів премії – музикантом The Weeknd, справжнє ім'я якого Эйбел Тесфайе. Періодично в мережі з'являються чутки про возз'єднання зірок. Але поки що офіційно пара не зійшлася.

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