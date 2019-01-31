Провокаційна Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain

Знаменита модель і дизайнер повторили культову фотосесію Джанет Джексон

Одна из самых востребованных моделей мира Кара Делевинь решилась принять участие в действительно провокационной рекламной кампании бренда Balmain сезона весна-лето 2019.

На откровенных фотоснимках Кара позирует топлес. При этом ее грудь прикрывает руками креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен.

Кара Делевинь и Оливье Рустен на рекламном постере Balmain (фото: instagram.com/Balmain)

Рустен неоднократно повторял, что именно 26-летняя Делевинь является его "музой" (чем и объясняется появление модели в рекламной кампании бренда).

"Люблю тебя", — нежно подписал снимок Рустен.

Откровенная кампания Balmain весна-лето 2019 (фото: instagram.com/Balmain)

Кстати, вдохновением для откровенной кампании послужила нашумевшая фотосессия 1993 года. Тогда сестра Майкла Джексона Джанет снялась топлес на обложку культового музыкального журнала Rolling Stone. Ее грудь прикрывал супруг Рене Элизондо (развелись в 2000 году).

Джанет Джексон в фотосете Rolling Stone (фото: instagram.com/Olivier_Rousteing)

На instagram-страничке Оливье Рустене поклонники пришли в невероятный восторг от столь смелого кампейна.

"Королева", — пишет manonholi.

"Восхитительно", — отмечает briibaby_2.

"Просто без ума от этого фото", — пишет markuselliot.

"А ты счастливчик", — улыбается brin_chan.

"Хочу твою работу", — смеется rorschach.newell.

Напомним, ранее парящая над землей Белла Хадид показала новинки Michael Kors, которые хочет каждая.

Также недавно стало известно о сразу двух "топ-попаданий" на обложку всемирно известного глянца Vogue.

Так, трехмерный образ Наоми Кэмпбелл украсил обложку мартовского номера Vogue, Британия. А вот Длинноволосая Сиара поборола боязнь лошадей, чтобы появиться на обложке арабского Vogue.