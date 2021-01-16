Просто супер: Леся Нікітюк показала, як носити наймоднішу частину зимового гардеробу 2021

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася, що живе з меценатом. Улюблений пес Рафік ведучої - відмінний компаньйон для веселих зимових розваг, нещодавно вони фотографувалися біля сніговика.
Все ж собака - то не чоловік, тож Лесю активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".
А поки всі обговорюють особисте життя телезірки, Леся надихає фоловерів у мікроблозі стильними нарядами. Наприклад, в одному з постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці.
Леся носить свою панамку з шубкою з штучного хутра, теж актуальну цієї зими, так званої, чебурашкою. Фанати оцінили лук ведучої:
Нагадаємо, що Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речах. Нещодавно вона продемонструвала, яку шубу варто носити цієї зими, щоб не зганьбитися.