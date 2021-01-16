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Просто супер: Леся Нікітюк показала, як носити наймоднішу частину зимового гардеробу 2021

Автор: Lite

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася, що живе з меценатом. Улюблений пес Рафік ведучої - відмінний компаньйон для веселих зимових розваг, нещодавно вони фотографувалися біля сніговика.

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Все ж собака - то не чоловік, тож Лесю активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".

А поки всі обговорюють особисте життя телезірки, Леся надихає фоловерів у мікроблозі стильними нарядами. Наприклад, в одному з постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці.

Відомо, що панамки заповнили всі соцмережі ще з літнього сезону, перетворившись в найактуальнішу частину зимового гардеробу. Мало який інфлюенсер не закинув в мережу знімок в такому капелюшку від різних відомих брендів. Звісно, на зиму варто обрати панамку з хутра.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Леся носить свою панамку з шубкою з штучного хутра, теж актуальну цієї зими, так званої, чебурашкою. Фанати оцінили лук ведучої:

  • Капелюшок - супер!
  • Яка ти гарна, Леся
  • Крута панама!

Нагадаємо, що Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речах. Нещодавно вона продемонструвала, яку шубу варто носити цієї зими, щоб не зганьбитися.

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Новини України Леся НікітюкстильХолостячка