Просто і стильно: Анджеліна Джолі підкреслила струнку фігуру трендовими літніми речами

Анджеліна Джолі рідко стає героїнею модних порталів: актриса не веде свій блог і не прагне показати світу свої новинки. Але коли папараці ловлять її за прогулянками, шанувальники не можуть надивитися. 45-річна зірка вміє скласти ансамбль, підкресливши переваги своєї фігури і природну чарівність. Нове підтвердження того – вихід зірки за покупками, який вона зробила на днях.

Анджеліна обирає літню класику (фото: скріншот Instagram)

Джолі вирушила до магазину в компанії 11-річної дочки Вівіен. До речі, всього через день після того, як її відвідав колишній чоловік Бред Пітт. Нагадаємо, ця подія стала знаковою, так як це сталося вперше за 4 роки після розлучення. Актриса вибрала для прогулянки трендове вбрання цього літа – біле лляне плаття з мереживними вставками, яке на крихкому тілі актриси виглядало гарно і ніжно. Завдяки вільному крою і довжині міді воно стало ідеальним варіантом для прогулянки в спеку. В додаток до сукні вона підібрала тілесного відтінку балетки, а також чорну сумку на довгій ручці від Dior. Волосся зірка не стала укладати, розпустивши його вільно по плечах. Макіяж Анджеліна у звичайному житті звикла робити мінімальний, і зараз не відступила від своїх правил.

Анджеліна з донькою (фото: скріншот Instagram)

Дочка актриси, яка, за чутками, мріє змінити стать слідом за старшою сестрою, обрала варіант унісекс. Джинси, широка сіра футболка і кеди – в такому вигляді дівчинка почуває себе комфортно і невимушено. Обидві красуні не забули про захист, надівши маски і рукавички. Беремо приклад!

До речі, актриса нещодавно демонструвала, що сукні та сарафани, що не стримують рухів – її улюблений варіант одягу на літо. Так, вона з'явилася на сайті британської версії глянцевого видання Harper's Bazaar у вільному платті світлого відтінку. Фотографував зірку її син, так що вона постала в натуральному «домашньому» вигляді на ґанку свого будинку.