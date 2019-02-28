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Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою


Співачка вигідно змогла підкреслити ідеальні форми

В небольших перерывах подготовки большого сольного концерта Наталья Могилевская находит время для шопинга и покупки приятных обновок для себя. При этом 43-летняя украинская исполнительница буквально очаровала поклонников своим недавним фото, сделанным во время одной из таких "стильных прогулок".

Так, на своей instagram-страничке Могилевская, которая ранее уже похвасталась анималистичным нарядом, опубликовала новое фото, на котором позирует в шикарном весеннем образе. При этом каждая деталь fashion-лука отвечает трендовым запросам нового сезона весна-лето 2019.

На Наталье – широкие красные брюки от американского бренда Proenza Schouler. К слову их стоимость составляет больше 30 000 грн.

Свой образ Наталья дополнила оригинальной черной водолазкой из блестящего люрекса с острой линией плеча. Из аксессуаров: золотая моносерьга, а также подвески в виде замочка.

Стильная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

При этом Наталья отметила, мол, "нет ничего привлекательнее" красного платья на женщине. И все же певица возразила:

"Мне кажется, что и эти брюки - весьма броский акцент. Что бы вы не надели под них, внимание окружающих вам гарантировано".

Также Моглиевская уточнила, что весной, когда возвращается тепло, хочется чувствовать себя желанной и привлекательной, а также прикупить себе что-то сексуальное. Поэтому исполнительница и отправилась на шопинг.

Подписчики Могилевской поспешили оставить под ее фото свои восторженные отзывы. Многие отметили, что исполнительница выглядит роскошно. И новые брюки ей однозначно к лицу.

  • "Ти прекрасна, так тримати"
  • "Наталья, брюки обалденные! А-ля Марлен Дитрих"
  • "Наталко, ви в чудовій формі!"
  • "Красивый образ! Люблю сочетание красного и черного цвета!"
  • "Идеальная"
  • "Вы прекрасны и без красных штанов"
  • "Ви дуже чарівна жінка"
  • "Крутой лук... Вам очень идет"
  • "Нормально так выглядишь"
  • "Очень стильно и сексуально"

Брюки от Proenza Schouler

Кстати, до этого Могилевская уже восхитила своим цветущим весенним образом. Тогда певицу даже назвали "девочкой".

Также напомним, что Наталья Могилевская представила клип, посвященный Кузьме.

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