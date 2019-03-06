Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Співачка засипала своїх шанувальників стильними образами

Слава Каминская, которая ранее заинтриговала глянцевой съемкой с мужем Эдгаром, буквально очаровала своих поклонников безупречным образом в роскошном вечернем платье под золото. При этом солистка группы НеАнгелы продемонстрировала сразу несколько модных луков, однако предпочтение отдала именно "золоту".

Так, Каминская отметила, что на днях сходила в шоу-рум своего любимого дизайнера — Эльвира Гасанова (бренд G A S A N O V A ). К слову, ранее Каминская неоднократно принимала участие в модных показах новых коллекций Гасановой. Певица решила сходить за обновками. Однако с юмором пожаловалась, что пока что ей некуда надевать такие яркие наряды.

"Заехала сегодня к своей Эльвире Гасановой. Как сорока, все мне нужно, только надеть некуда", — признается Слава.

"Вот думаю, если в "АТБ" нарядно завалить? За капусткой?" — смеется украинская исполнительница.

Слава Каминская в роскошном золотом платье и пальто от бренда G A S A N O V A (фото: instagram.com/babaslavka; instagram.com/gasanova_elvira)

Поклонники по достоинству оценили не только чувство юмора своей любимицы, но и ее золотой total look. Многие едва ли не в один голос отметили, что Каминская в таком роскошном наряде — "античная богиня". Также поклонники подчеркнули, что 34-летняя певица выглядит потрясающе.

"Жар-птица"

"Шeдeврально. Очeнь красиво"

"Слава, очень КРАСИВО, с вашей ВНЕШНОСТЬЮ в таком стиле всегда и везде! КОРОЛЕВА!"

"Слава, обожаю Вас. Не всегда успеваю прокоментировать.... Но тут мимо нельзя…"

"Капусту разгребут сразу"

"Вот в таком прикиде и в "АТБ"?! Думаю, там без очереди вас пропустят, чтоб не ослепнуть от такой красоты"

"Я думаю, все сразу увидят, кто здесь звезда! Королева!"

"Ну ви зірка, Вам можна і за капустою в такому стилі! Ви справжня королева! Доброго ранку і гарного дня!"

"Борщец что надо выйдет"

"Красотка! Красивое платье!"

"Звезда все-таки! Имеешь право ходить за капустой, как за Оскаром"

"Наконец-то мне нравится наряд!!! Очень люблю на вас женственность!"

Безусловно, роскошное платье в пол — не единственная обновка, которую примерила Каминская. Певица устроила настоящую "грандиозную примерку". Некоторые модные образы на своей instagram-страничке опубликовала сама Эльвира Гасанова.

Смотрим и выбираем лучший!

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Напомним, что другая солистка группы НеАнгелы Вика Смеюха тем временем отдыхает на Бали, откуда недавно показала аппетитные формы в бикини.

Также отметим, что ранее дочь Славы из НеАнгелов очаровала сеть зажигательным танцем.