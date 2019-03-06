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Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю


Співачка засипала своїх шанувальників стильними образами

Слава Каминская, которая ранее заинтриговала глянцевой съемкой с мужем Эдгаром, буквально очаровала своих поклонников безупречным образом в роскошном вечернем платье под золото. При этом солистка группы НеАнгелы продемонстрировала сразу несколько модных луков, однако предпочтение отдала именно "золоту".

Так, Каминская отметила, что на днях сходила в шоу-рум своего любимого дизайнера — Эльвира Гасанова (бренд G A S A N O V A ). К слову, ранее Каминская неоднократно принимала участие в модных показах новых коллекций Гасановой. Певица решила сходить за обновками. Однако с юмором пожаловалась, что пока что ей некуда надевать такие яркие наряды.

"Заехала сегодня к своей Эльвире Гасановой. Как сорока, все мне нужно, только надеть некуда", — признается Слава.

"Вот думаю, если в "АТБ" нарядно завалить? За капусткой?" — смеется украинская исполнительница.

Слава Каминская в роскошном золотом платье и пальто от бренда G A S A N O V A  (фото: instagram.com/babaslavka; instagram.com/gasanova_elvira)

Поклонники по достоинству оценили не только чувство юмора своей любимицы, но и ее золотой total look. Многие едва ли не в один голос отметили, что Каминская в таком роскошном наряде — "античная богиня".  Также поклонники подчеркнули, что 34-летняя певица выглядит потрясающе.

  • "Жар-птица"
  • "Шeдeврально. Очeнь красиво"
  • "Слава, очень КРАСИВО, с вашей ВНЕШНОСТЬЮ в таком стиле всегда и везде! КОРОЛЕВА!"
  • "Слава, обожаю Вас. Не всегда успеваю прокоментировать.... Но тут мимо нельзя…"
  • "Капусту разгребут сразу"
  • "Вот в таком прикиде и в "АТБ"?! Думаю, там без очереди вас пропустят, чтоб не ослепнуть от такой красоты"
  • "Я думаю, все сразу увидят, кто здесь звезда! Королева!"
  • "Ну ви зірка, Вам можна і за капустою в такому стилі! Ви справжня королева! Доброго ранку і гарного дня!"
  • "Борщец что надо выйдет"
  • "Красотка! Красивое платье!"
  • "Звезда все-таки! Имеешь право ходить за капустой, как за Оскаром"
  • "Наконец-то мне нравится наряд!!! Очень люблю на вас женственность!"

Безусловно, роскошное платье в пол — не единственная обновка, которую примерила Каминская. Певица устроила настоящую "грандиозную примерку". Некоторые модные образы на своей instagram-страничке опубликовала сама Эльвира Гасанова.

Смотрим и выбираем лучший!

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Напомним, что другая солистка группы НеАнгелы Вика Смеюха тем временем отдыхает на Бали, откуда недавно показала аппетитные формы в бикини.

Также отметим, что ранее дочь Славы из НеАнгелов очаровала сеть зажигательным танцем.

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