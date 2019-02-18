Просто бездоганно: образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних

Ірина Шейк взяла участь у шоу Рікардо Тіші для Burberry на LFW

Ирину Шейк и Рикардо Тиши связывает давняя дружба. Дизайнер обратил внимание на яркую россиянку еще в начале ее карьеры. И, по словам модели, во многом именно Рикардо она обязана ее стремительным взлетом. С тех пор сексуальная модель – частая гостья его показов и лицо рекламных кампаний. Она регулярно появляется на светских выходах в нарядах от Тиши. А также периодически принимает участие в дефиле на шоу дизайнера. И показ новой коллекции Burberry в рамках лондонской недели моды (осень-зима 2019/20) не стал исключением.

Ирина Шейк во время показа Burberry на Неделе моды в Лондоне (фото: burberry.com)

Вторая по счету коллекция для британского бренда собрала не меньше оваций, чем первая. Рикардо Тиши воплотил в ней дух 90-х, переосмыслив ключевые образы той эпохи. Условно она делится на молодежную часть, в которой нашлось место объемным пальто, платьям с корсетами и брюкам с лампасами. Другая же стала переосмыслением классических для бренда вещей: тут можно найти бежевые тренчи с необычной отделкой, костюмы-двойки и юбки-карандаши, которые наверняка рассчитаны на старшее поколение поклонников марки.

Именно такие вещи и демонстрировала Ирина. Черная юбка до колен с разрезом, рубашка с белым галстуком, тренч с символичной для бренда клеткой, туфли с острым носком и объемная сумка… Стильный сдержанный лук модели произвел настоящий фурор среди модной тусовки и поклонников модели. "Просто идеально", "Королева" – пишут они под постами Ирины на ее странице в Instagram.

Ирина Шейк во время показа Burberry (фото: instagram.com/irinashayk)

Что ж, несмотря на то, что мы привыкли видеть Ирину в более откровенных образах, элегантность ей явно к лицу. Стоит отметить, что максимально гармоничным образ делают макияж в нюдовых оттенках от звездного визажиста Пэт Макграт. А также гладкая лаконичная укладка от Гвидо Палау.

"Сегодняшнее шоу Burberry от моего брата. Люблю тебя бесконечно, еще раз поздравляю с безупречной коллекцией", – подписала Ирина свое фото с показа в Instagram, в очередной раз выразив дизайнеру свои нежные чувства.

Ирина Шейк, главный редактор британского журнала Vogue Эдуард Эннинфул, Наталья Водянова и Мариякарла Босконо (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, ранее мы более подробно описывали одновременно нежный и элегантный образ Натальи Водяновой, в котором она блистала на шоу Burberry.

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