На прогулянку в розкішному платті: Анджеліна Джолі підкреслила тонку талію жіночним вбранням

Анджеліна Джолі порадувала новим стильним виходом. Колишня дружина Бреда Пітта, з яким вони нарешті владнали всі конфлікти, вирушила на прогулянку з сином, вибравши для цього черговий незвичайний образ. Замість комфортного одягу цього разу вона вибрала сукню міді. Темно-синя, з пишною плісированою спідницею, рукавами і підкресленою лінією талії, вона зробила тендітну фігуру зірки жіночною, а образ – розкішним. В додаток до них Джолі підібрала босоніжки на плоскій підошві, помаранчевого відтінку сумочку з довгою ручкою, а також тонкий ланцюжок. Волосся знаменитий голлівудський секс-символ зібрала у хвіст на потилиці, відмовившись від укладок. Макіяж вона також вважала за краще не робити.

Зірка любить незвичайні вбрання (фото: Instagram)

В такому вельми розкішному вигляді вона вирушила за покупками. Мабуть, зірка збиралася святкувати день народження близнят Нокса і Вів'єн – вони відзначають його на днях. На вулиці Анджеліна з'явилася в компанії сина. Хлопчик одягнув чорні спортивного крою штани і толстовку з капюшоном в сірих тонах. Як мати, так і син навіть на свіжому повітрі вирішили не знімати захисні пов'язки.

Анджеліна Джолі і Нокс (фото: Instagram)

Фото вже облетіли безліч порталів, зібравши масу відгуків про образі зірки. Потрібно відзначити – досить позитивних. Актриса вкотре довела, що вміє виглядати стильно навіть у звичайному житті.

Нагадаємо, раніше вона з'явилася в простому білому платті, яке доповнила бежевими балетками. Завдяки вільному крою і довжині міді воно стало відмінним варіантом для прогулянки в спеку. Минулого разу стильна матуся взяла з собою 12-річну Вивиьен. До речі, за чутками, дівчинка слідом за старшою сестрою мріє змінити стать.