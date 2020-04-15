Прекрасна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі показала ідеальне тіло в бежевому total look

Емілі Ратаковскі, схоже, набридли домашні селфі, архівні фото та гарячі фото з власної спальні. Зірка вирішила нагадати всім про своє вміння створити бездоганний образ і затьмарити всіх на світському івенті. Дівчина опублікувала пару кадрів в жіночому і ніжному образі нюд. Для одного з своїх виходів Емілі приміряла бежевого відтінку плаття на тонких бретелях і з високим розрізом по нозі. Легке літнє вбрання відмінно сіло по фігурі, підкресливши спокусливі груди і тонку талію 28-річної красуні.

Емілі в літньому образі (фото: instagram.com/emrata)

Доповнила його Ратаковскі босоніжками з квадратним носком на невисоких підборах. А в якості аксесуарів підібрала різнобарвну сумочку Prada, а також годинник із золотим ремінцем і сонцезахисні окуляри овальної форми. Виглядає зірка просто розкішно, що не могли не відзначити її численні шанувальники.

Пізніше дівчина повернулася до «карантинних» постів. Вона продемонструвала незвичний ролик зі своєї ванної кімнати, де чистить зуби. Раніше вона, по всьому, робила прямий ефір для шанувальників. Одягнена модель, актриса і бізнесвумен тільки в стрінги, а також кроп-топ з абстрактним малюнком. Таким чином, Емілі вкотре похвалилася залізним пресом, стрункими пружними стегнами і сідницями. Примітно, що на обличчя дівчини нанесений макіяж. Багато хто з шанувальників почали обговорювати той факт, що красуня, судячи з усього, спочатку фарбується, а потім вже чистить зуби. Тим не менш, ролик набрав більше 2 мільйонів переглядів. Що ж, Емілі майстер створити для шанувальників актуальний «гарячий» контент.

Ратаковскі у своїй ванній (відео: instagram.com/emrata)

У сторіз Емілі продемонструвала кілька фото в купальниках власної марки Inamorata. А також надихаючих картинок з екзотичних пляжів. Таким чином, дівчина закликає всіх робити передзамовлення на моделі з нової лінії. Бо одного разу карантин закінчиться, і можна буде знову блищати на пляжах.