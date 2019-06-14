Підбирати і надихати: Хайді Клум показала, як правильно збирати речі у відпустку

Хайді Клум – супермодель з величезним стажем. Вона ходила по подіумах кращих світових дизайнерів, знімалася у топ-майстрів фешн-індустрії, була "ангелом" Victoria's Secret, а також відбирала моделей для знаменитого телешоу «Подіум»... Кому, як не їй знати всі секрети бездоганно створених образів? Днями німецька красуня вирішила поділитися цілою серією улюблених нарядів.

Знаменита красуня пропонує ідеї для стильного літо (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію кадрів в різноманітних луках. "Ось так я пакуюсь!.. Я приміряю більшість речей перед тим, як брати з собою. Тому у мене є відповідні туфлі, сумки, сонцезахисні окуляри і т. д. А як ви запаковуєте речі?" – написала 46-річна зірка. А також показала хаос речей, який передував цій впорядкованої добірці стильних кадрів. По всьому, супермодель зібралася у відпустку зі своїм коханим – 29-річним музикантом, гітарист німецької групи Tokio Hotel Томом Каулитцем.

46-річна красуня знає толк в моді (фото: instagram.com/heidiklum)

Клум показала цілих 9 образів, грамотно складених від початку і до кінця. Хайді постаралася підібрати аксесуари та навіть приміряти зачіски до них. Тут є сукні, брючні костюми, комбінезони... Ідей вистачить на все літо – на будь-який випадок і під будь-який тип фігури. Пропонуємо надихнутися перед власним відпусткою!

Хайді любить грати різні речі (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, особливою любов'ю у моделі користуються легкі сарафани з квітковим принтом, а також денім. Хайді пропонує його поєднувати з легким пальто і шкіряною курткою. Не обійшлося без модного фаворита всіх фешн-персон – хижого принта. Хайді вибрала в дорогу відразу два: леопардовий і пітона. Для вечірнього виходу вона підібрала стильний чорний комплект: сукня з бахромою, накидка, а також босоніжки на високому каблуці і маленька сумочка на ланцюжку YSL. Взуття вона взяла різноманітне, але особливо багато моделей – передбачувано на низькому ходу. Різнокольорові кросівки, босоніжки, шльопанці... Не обійшлося і без ботильнов на прохолодні вечора. Беремо приклад!

Хайді допомагає зфоловерами стильними ідеями (фото: instagram.com/heidiklum)