Пора на море: Алессандра Амбросіо показала витончену фігуру в купальнику

Алессандра Амброссио є одним з "ветеранів" Victoria's Secret – вона почала співпрацю з відомим брендом ще в 2001-му році. За ці 17 років роботи дівчина вивчила всі тонкощі "білизняного" бізнесу і слідом за Кендіс Свейнпол запустила власний бренд купальників – GAL Floripa. Назву супермодель вибрала, згадавши про улюблений з дитинства курорт Флоріанополіс. До розробки першої лінії вона також запросила молодшу сестру Алін і подругу Жизель Коріа. А моделлю, зрозуміло, виступила сама.

Супермодель Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/galfloripa)

Про новий проект вона оголосила ще в лютому, а в березні почала активно демонструвати нові купальники. До речі, у створенні дизайну пляжних речей Алессандра прийняла безпосередню участь. Тут є як суцільні, так і роздільні купальники приглушених відтінків. Прикрашені воланами і декоровані черепашками, вони вийшли надзвичайно жіночними і витонченими. За словами моделі, вони натхненні бразильськими заходами.

Сьогодні вона порадувала підписників ще одним кадром з чуттєвої зйомки на березі океану. 37-річна красуня і мати двох дітей похвалилася розкішною фігурою в новому білому купальнику. Фотосесія – справа рук знаменитого нью-йорского фотографа Стюарта Шинінга. "Дихай морем", – романтично підписала знімок Алессандра.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шквал захоплених коментарів не змусив себе чекати: "Ідеально", "О боже!", "Я просто закоханий у цей кадр", "Просто приголомшливо!", "Чарівний знімок і місце", "Дуже круто", "Чудово", "Вау! Перехоплює подих", "Ти все ще мій номер один серед всіх моделей VS", "З ніг до голови божественна", "Ти повинна повернутися в ряди ангелів Victoria's Secret!"...

Фото: .instagram.com/galfloripa

На офіційній сторінці бренду можна побачити і інші моделі нової колекції, яка, до речі, носить назву Galactic Sun."Зробіть глибокий вдих і приготуйтеся відкрити для себе нашу першу колекцію: #GalacticSun, натхненну Космосом і всієї його Магією", – говорить один з підписів.

До того ж лінія явно створена, щоб надихнути покупців. Так, практично кожен знімок супроводжується незвичайним закликом до дії в дусі: "...Що запалює твою душу? Вперед, дівчинка! Настав час слідувати своїй мрії"...

Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" Аліна Астровська показала накачану фігуру в купальнику.