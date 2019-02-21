Пора додому: Меган Маркл здивувала несподівано простим образом в легінсах і толстовці

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Секретна вечірка baby shower підійшла до кінця — Меган повертається до Великобританії

Схоже, перебування Меган Маркл в Нью-Йорку, де вона проводила вечірку з нагоди народження свого первістка baby shower, а також зустрілася з друзями, з якими тепер вкрай рідко бачиться, підійшло до кінця. Папараці застали її на виході з готелю, Меган прямує в аеропорт. Одягнена вона була у вільний одяг, що як найкраще підходить для подорожей.

Меган Маркл вибрала звичайний одяг для перельоту (скріншот: instagram.com/royal.addicted)

Чорні легінси, толстовка з капюшоном, бежеве пальто і кросівки Adidas – лук вийшов максимально комфортним, що в положенні герцогині вкрай важливо. Як завжди, не забула вона і про цікаві деталі. Чорна бейсболка з написом Rectify і об'ємна чорна сумка дозволили вдало завершили образ Меган, зробивши його максимально "розслабленим" і невимушеним. Доповнив образ макіяж в природних відтінках і легка хвиля-укладка.

Скріншоти: instagram.com/royal.addicted

Як повідомлялося раніше, вечірка baby shower відбулася 19 лютого, і туди з'їхалися найближчі друзі Меган. Серед них були помічені дизайнер Міша Нону, дружина Джорджа Клуні Амаль, стиліст Джессіка Малруні, Ебігейл Спенсер та інші. Перша частина свята пройшла в готелі, а після вся компанія відправилася в ресторан.

До речі, це був короткий перерву герцогині між нескінченними світськими прийомами і меропрітіямі. І вже в суботу вони з принцом Гаррі відправляються на три дні в Марокко з офіційним візитом.

Скріншот: instagram.com/royal.addicted

Нагадаємо, дитина у королівського подружжя повинен з'явитися в кінці весни. До речі, по атрибутиці і кольорам вечірки папараці так і не вдалося з'ясувати майбутню стать дитини. Але в мережі поширилася версія, що Меган народить дівчинку. Дівчинку планують назвати або Вікторія, або Діана на честь трагічно загиблої матері Гаррі і Вільяма.

До речі Меган Маркл вже вибрала школу для майбутнього малюка.

Нагадаємо, в мережі тим часом все більш популярною стає двійник Меган Маркл. Британка Сара Мланга надзвичайно схожа на герцогиню Сассекську.