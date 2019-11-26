Що допоможе підкреслити жіночність: поради стиліста

Експерт розповіла, на що слід звернути увагу
Багато жінок хочуть виглядати більш жіночно і елегантно. Під час моди на оверсайз ми можемо загубитися і не знати, що вибрати в магазині при великій кількості речей. А сильне облягання це не вихід із ситуації і до того ж неактуально. Стиліст Алія Іссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, на які речі звертати увагу, щоб ми могли підкреслити нашу жіночність і при цьому виглядати актуально.
Отже, експерт радить звернути увагу на наступні речі:
⠀
Вікторіанський стиль
Трендовий стиль цього року. Дуже жіночний і романтичний стиль. Але треба враховувати нюанс, якщо ви одягаєте блузу у вікторіанському стилі, інші речі повинні бути стриманими.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Волани і оборки
Ці романтичні декори в одязі виділять будь-який образ. Звичайний повсякденний образ можна перетворити на красивий і жіночний наряд.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Об'ємні рукави
Тренд на рукави буфи все ще триває. Враховуємо нюанс, що можемо візуально збільшити плечі.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Підкреслена талія
Цей рік нас порадував тим, що в моду назад прийшов акцент на талію. Талію підкреслюємо ременем. Вибираємо середні і широкі ремені.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
⠀
Мереживо
Строгому брючному костюму можна додасть жіночності з допомогою мереживного боді. Аксесуари та прикраси повинні бути мінімалістичним, щоб образ був елегантним, а не вульгарним.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Штани палаццо
Ці штани йдуть абсолютно всім. Візуально вигідно демонструє будь-яку фігуру. Підкреслюють лінію стегон і талію.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Фактура
Хвилясті, шовковисті тканини виглядають дуже жіночно. Надають образу легкість. Наприклад атлас, шифон, велюр і. т. д.
⠀
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Аксесуари
В хід йдуть всі трендові прикраси: великі каблучки, браслети, годинник, шийні хустки на волоссі. Такі деталі зроблять образ жіночним і ніжним.
⠀
Раніше стиліст Віка Барва назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися.