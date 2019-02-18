Підходить абсолютно всім: стиліст розповів, як підібрати ідеальну жіночу сумочку

Стиліст зазначив, що популярний сьогодні елегантний рюкзак підходить всім жінкам

В преддверии теплого "сезона обновления гардерооба" ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара, рассказал, как подобрать сумочку под наряд. По словам стилиста, женская сумочка должна сочетаться з формами своей хозяйки.

"Сумка "Шопер" носится на плече, она может привлекать внимание к груди. Чтобы сумка не казалась неуместной, следует учитывать свой возраст, рост и пропорции, — говорит Ильяс Сахтара. — Высоким, стройным женщинам советую покупать маленькие сумочки. Выбирайте сумки, чтобы не было слишком много больших блестящих элементов. Потому что в недорогих сумках фурнитура выдает их невысокую цену. Только дорогие бренды могут себе позволить качественную фурнитуру".

Покупая недорогие сумки, не переборщите с фурнитурой — именно она, как правило, выдает "дешевизну" (фото: unsplash.com)

По словам ведущего шоу "Миссия красота", есть вариант сумок, который подходит всем.

"Сегодня самый популярный вид сумок — рюкзак. И он подходит абсолютно всем, главное подобрать размер", — отмечает эксперт.

Ведущий ТК "Украина" Ильяс Сахтара

"Сумка "саквояж" подходит женщинам, которые одеваются в классический стиль одежды, — рассказывает Ильяс. — Если надела яркий комплект одежды, то всегда выбираешь спокойные сумку и обувь. Если склоняешься в пользу яркой сумки, то и весь комплект соответственно должен быть более сдержанным".

Элегантный рюкзачок — идеальный вариант

Отметим, мейковер-шоу для пар "Місія:краса" — это первый подобный формат на на украинском телевидении, которое показывают в эфире ТК "Украина". Стартовало оно еще в прошлом году. Второй сезон обещают показать уже этой весной.

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