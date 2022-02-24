Сукні з вирізами, бомбери і панчохи: 5 мікротрендів Тижня моди в Лондоні осінь-зима 2022

Бомбери

Чорні крутки, що нагадують бомбери, були представлені майже у всіх, але в різних варіаціях. David Koma додали кулиску на талії. А у Raf Simons є як класичний варіант, так і з кейпом або коміром. Supriya Lele показали модель в пудрово-рожевому відтінку.

Бомбер – тренд номер один майбутньої осені (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/rafsimons; instagram.com/davidkomalondon)

Плаття з вирізами

Кроп-топами з високими спідницями вже нікого не здивуєш. Тому дизайнери LFW вирішили зробити щось середнє: сукні з вирізами на животі показали Simone Rocha, David Koma і Christopher Kane.

Вирізи на животі – гарячий хіт Тижня моди (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/supriya_lele; instagram.com/christopherkane)

Плаття в білизняному стилі

Спокусливий тренд, який, схоже, ніколи не вийде з моди. Сукні в білизняному стилі різного ступеня відвертості показали Simone Rocha, David Koma і Supriya Lele.

Плаття в білизняному стилі не виходять із моди (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/supriya_lele; instagram.com/davidkomalondon)

Ботфорти і панчохи

Ботильйони, туфлі і навіть кросівки набридли багатьом дизайнерам, і вони вирішили показати, якими нескінченно довгими роблять ноги ботфорти і панчохи. Кращі приклади у Simone Rocha і David Koma.

Панчохи моделі носять з туфлями і босоніжками (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/simonerocha_; instagram.com/davidkomalondon)

Освіжаюче зелений

Осінньо-зимовий сезон буде яскравішиме, якщо не забувати про весняні відтінки. Зелений, салатовий і кислотний явно лідирують в порівнянні з іншими кольорами на Тижні моди. Милуємося ними у Halpern, Emilia Wickstead і Raf Simons.

Зелений в лідерах майбутньої осені (фото: instagram.com/londonfashionweek; instagram.com/rafsimons; instagram.com/emiliawickstead; instagram.com/halpernstudio)