Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week

Співачка поєднала в одному образі відразу кілька трендів

Украинская неделя моды преподносит все больше и больше звездных образов. Недавно свой стильный аутфит продемонстрировала певица Злата Огневич, которая ранее рассказала об отдыхе на Бали. Исполнительница посетила показ ARUTIUNOVA (дизайнер Анна Арутюнова) сезона осень-зима 2019/20.

Для посещения светского мероприятия Злата выбрала легкий атласный пиджак в "пижамном стиле" от бренда ARUTIUNOVA. Свой образ певица дополнила плиссированной юбкой (кстати, плиссе будет все еще в тренде этим летом), а также лаконичными украшениями.

Стильная Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Український тиждень моди - це завжди натхнення! Чекатиму на осінь", — лаконично подписала снимок Огневич.

Поклонники Златы поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового выхода.

"Как-то рановато ждать осень. До осени станет не модно. К весне самый раз", — улыбается ck_baggi86.

"Неймовiрна та найкраща", — пишет vadimnikitin1899.

"Ця посмішка, як ясне сонце, так зігріває у душі! Немов приємні, ніжні строки, які присвячують в вірші!" — восхищается abver_commands.

"Боже, яка Ти вродлива!" — соглашается marina_drach.

"Как элегантно!" — отмечает meladze.zurab.

"Вау, персик", — отмечает bogdanrudenko700.

"Красотка!" — пишет mp3freemusic.

Предыдущие образы Огневич дял посещения показов Украинской недели моды осень-зима 2019-20 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что ранее на показе Dafna May Катя Осадчая блеснула эффектным нарядом со змеиным принтом — ультратренд этого созона.

Также отметим, что Слава Каминская похвасталась стильным образом в фуражке и меховой жилетке.