Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week

Співачка поєднала в одному образі відразу кілька трендів
Украинская неделя моды преподносит все больше и больше звездных образов. Недавно свой стильный аутфит продемонстрировала певица Злата Огневич, которая ранее рассказала об отдыхе на Бали. Исполнительница посетила показ ARUTIUNOVA (дизайнер Анна Арутюнова) сезона осень-зима 2019/20.
Для посещения светского мероприятия Злата выбрала легкий атласный пиджак в "пижамном стиле" от бренда ARUTIUNOVA. Свой образ певица дополнила плиссированной юбкой (кстати, плиссе будет все еще в тренде этим летом), а также лаконичными украшениями.
Стильная Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
"Український тиждень моди - це завжди натхнення! Чекатиму на осінь", — лаконично подписала снимок Огневич.
Поклонники Златы поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового выхода.
Предыдущие образы Огневич дял посещения показов Украинской недели моды осень-зима 2019-20 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, что ранее на показе Dafna May Катя Осадчая блеснула эффектным нарядом со змеиным принтом — ультратренд этого созона.
Также отметим, что Слава Каминская похвасталась стильным образом в фуражке и меховой жилетке.