Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week

Співачка поєднала в одному образі відразу кілька трендів
Український тиждень моди підносить все більше і більше зіркових образів. Нещодавно свій стильний аутфіт продемонструвала співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про відпочинок на Балі. Виконавиця відвідала показ ARUTIUNOVA (дизайнер Анна Арутюнова) сезону осінь-зима 2019/20.
Для відвідування світського заходу Злата вибрала легкий атласний піджак "піжамного стилю" від бренду ARUTIUNOVA. Свій образ співачка доповнила плісированою спідницею (до речі, плісе буде все ще в тренді цього літа), а також лаконічними прикрасами.
Стильна Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
"Український тиждень моди - це завжди натхнення! Чекатиму на осінь", — лаконічно підписала знімок Огнєвіч.
Шанувальники Злати поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового виходу.
Попередні образи Огнєвіч для відвідування показів Українського тижня моди осінь-зима 2019-20 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, що раніше на показі Dafna May Катя Осадча блиснула ефектним нарядом зі зміїним принтом — ультратренд цього созона.
Також відзначимо, що Слава Камінська похвалилася стильним образом в кашкеті і хутряній жилетці.