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Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week

Lite » Мода 05.02.2019 - 17:21
Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка поєднала в одному образі відразу кілька трендів

Український тиждень моди підносить все більше і більше зіркових образів. Нещодавно свій стильний аутфіт продемонструвала співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про відпочинок на Балі. Виконавиця відвідала показ ARUTIUNOVA (дизайнер Анна Арутюнова) сезону осінь-зима 2019/20.

Для відвідування світського заходу Злата вибрала легкий атласний піджак "піжамного стилю" від бренду ARUTIUNOVA. Свій образ співачка доповнила плісированою спідницею (до речі, плісе буде все ще в тренді цього літа), а також лаконічними прикрасами.

Стильна Злата Огневич

Стильна Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Український тиждень моди - це завжди натхнення! Чекатиму на осінь", — лаконічно підписала знімок Огнєвіч.

Шанувальники Злати поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового виходу.

  • "Якось рано чекати на осінь. До осені стане не модно. До весни самий раз", — посміхається ck_baggi86.
  • "Неймовірна та найкраща", — пише vadimnikitin1899.
  • "Ця посмішка, як ясне сонце, так зігріває у душі! Немов приємні, ніжні строки, які присвячують в вірші!" — захоплюється abver_commands.
  • "Боже, яка Ти вродлива!" — погоджується marina_drach.
  • "Як елегантно!" — зазначає meladze.zurab.
  • "Вау, персик", — зазначає bogdanrudenko700.
  • "Красуня!" — пише mp3freemusic.

Піжама-стайл: Злата Огнєвіч блиснула стильним образом на Ukrainian Fashion Week

Попередні образи Огнєвіч для відвідування показів Українського тижня моди осінь-зима 2019-20 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що раніше на показі Dafna May Катя Осадча блиснула ефектним нарядом зі зміїним принтом — ультратренд цього созона.

Також відзначимо, що Слава Камінська похвалилася стильним образом в кашкеті і хутряній жилетці.

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Новини України Злата Огнєвіч
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