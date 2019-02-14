Пір'я і гіпероб'єм: MARC JACOBS представив казкову колекцію сень-зима 2019

Американський дизайнер акцентував увагу на жіночності

Легендарный Марк Джейкобс вновь удивлял публику — на Неделе моды в Нью-Йорке отгремел показ его новой коллекции осень-зима 2019. При этом показ получился необычный — с элементами кутюр.

Модели витали на подиуме в необычных "нарядах фей", обильно декорированных перьями экзотических птиц с блестками, массивными воланами и внушительными принтами. Одним словом, бренд MARC JACOBS в привычной для себя форме отталкивается исключительно от собственных предпочтений и взглядов на моду.

Показ MARC JACOBS (фото: instagram.com/fashiontomax)

И все же модницы смогли уловить в воздушной коллекции MARC JACOBS некоторые интересные тренды. Начнем с того, что оверсайз никуда не уходит. Этот популярный тренд переродился в новую "сущность" — гиперобъем. Модели в экстремально больших пальто и платьях продемонстрировали новый тренд следующего сезона.

Показ новой коллекции MARC JACOBS осень-зима 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Если этой зимой на стиле "грубые" 80-е с блеском кожи, негнущегося лака и "пацанских" варенок. То осень-зима 2019 возвращает в моду женственность. Струящиеся ткани, цветочный принт, рюши и оборки, романтичные блески… Марк Джейкоб дополнительно подчеркивает этот тренд невесомыми перьями.

Из аксессуаров — аккуратные вязаные шапочки, галстуки бантики под горло, круглые сумочки. Кстати, сумки круглой формы — must have весна-лето 2019.

Показ новой коллекции MARC JACOBS осень-зима 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Напомним, ранее Кендалл Дженнер показала роскошные ножки, появившись на Неделе моды в Нью-Йорке только в пиджаке.

Также интересно, что Нью-Йорк посетила Надя Дорофеева, просмотрев несколько модных показов. LITE предлагал выбирать лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.