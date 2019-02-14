Пір'я і гіпероб'єм: MARC JACOBS представив казкову колекцію сень-зима 2019

Фото: instagram.com/MarcJacobs

Американський дизайнер акцентував увагу на жіночності

Легендарний Марк Джейкобс знову дивував публіку — на Тижні моди в Нью-Йорку відбувся показ нової колекції осінь-зима 2019. При цьому показ вийшов незвичайний — з елементами кутюр.

Моделі витали на подіумі в незвичайних "костюмах фей", рясно прикрашених пір'ям екзотичних птахів з блискітками, масивними воланами і витонченими принтами. Одним словом, бренд MARC JACOBS у звичній для себе формі відштовхується виключно від власних уподобань та поглядів на моду.

Показ MARC JACOBS (фото: instagram.com/fashiontomax)

І все ж модниці змогли вловити в повітряній колекції MARC JACOBS деякі цікаві тренди. Почнемо з того, що оверсайз нікуди не йде. Цей популярний тренд переродився в нову "сутність" — гіпероб'єм. Моделі в екстремально великих пальто і сукнях продемонстрували новий тренд наступного сезону.

Показ нової колекції MARC JACOBS осінь-зима 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Якщо цієї зими на стилі "грубі" 80-ті з блиском шкіри, негнучкого лаку і "пацанських" варенок. То осінь-зима 2019 повертає в моду жіночність. Хвилясті тканини, квітковий принт, рюші та оборки, романтичні блиски... Марк Джейкоб додатково підкреслює цей тренд невагомими пір'ям.

З аксесуарів — акуратні в'язані шапочки, краватки бантики під горло, круглі сумочки. До речі, сумки круглої форми — must have весна-літо 2019.

Показ нової колекції MARC JACOBS осінь-зима 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Нагадаємо, раніше Кендалл Дженнер показала розкішні ніжки, з'явившись на Тижні моди в Нью-Йорку тільки в піджаку.

Також цікаво, що Нью-Йорк відвідала Надя Дорофєєва, подивившись кілька модних показів. LITE пропонував обирати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.