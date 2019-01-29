Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Белла Хадід у весняній кампанії Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Топ-модель гармонійно влилася в роль вимогливої і стильної IT-girl

Одна з найбільш затребуваних топ-моделей світу, 22-річна Белла Хадід, стала обличчям нової лінійки аксесуарів американського бренду Michael Kors сезону весна-літо 2019.

В об'єктиві fashion-фотографа Девіда Сімсона топ-модель перевтілилася у "класичну" стильну американку, яка сама визначає тренди і знає, чого хоче від життя. Це впевнена, гарна і вимоглива IT-girl.

Белла Хадід у весняній кампанії Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Michael Kors порадував модниць лінійкою універсальних аксесуарів, які підійдуть для щоденного ділового ритму.

Серед аксесуарів: окуляри унісекс, хустки, масивна біжутерія, а також класичні сумки-мішки, через плече з ремінцем, рюкзаки та поясні сумки.

Белла Хадід демонструє нову лінійку сумок CECE від Michael Kors (фото: instagram.com/michael kors)

Особливе місце займає стильна новинка Michael Kors — елегантні сумки серії CECE, які повинні бути в арсеналі модниць у новому весняному сезоні. Їх відмінна особливість — досить масивні деталі (замки, ланцюги) на фоні м'якої шкіри.

Відео: instagram.com/MichaelKors

Нагадаємо, що 48-річна Наомі Кемпбелл стала обличчям обкладинки британського Vogue. Топ-модель з'явилася в незвичайному "тривимірному образі".

Відзначимо також, раніше Джиджи Хадід зачарувала архівних фото зі своєю зірковою мамою.

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