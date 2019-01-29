ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Lite » Мода 29.01.2019 - 13:23
Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна
Белла Хадід у весняній кампанії Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Топ-модель гармонійно влилася в роль вимогливої і стильної IT-girl

Одна з найбільш затребуваних топ-моделей світу, 22-річна Белла Хадід, стала обличчям нової лінійки аксесуарів американського бренду Michael Kors сезону весна-літо 2019.

В об'єктиві fashion-фотографа Девіда Сімсона топ-модель перевтілилася у "класичну" стильну американку, яка сама визначає тренди і знає, чого хоче від життя. Це впевнена, гарна і вимоглива IT-girl.

Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

Белла Хадід у весняній кампанії Michael Kors (фото: instagram.com/MichaelKors)

Michael Kors порадував модниць лінійкою універсальних аксесуарів, які підійдуть для щоденного ділового ритму.

Серед аксесуарів: окуляри унісекс, хустки, масивна біжутерія, а також класичні сумки-мішки, через плече з ремінцем, рюкзаки та поясні сумки.

CECE від Michael Kors

Белла Хадід демонструє нову лінійку сумок CECE від Michael Kors (фото: instagram.com/michael kors)

Особливе місце займає стильна новинка Michael Kors — елегантні сумки серії CECE, які повинні бути в арсеналі модниць у новому весняному сезоні. Їх відмінна особливість — досить масивні деталі (замки, ланцюги) на фоні м'якої шкіри.

Белла Хадід

Ширяючи над землею, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Michael Kors (@michael kors)

Відео: instagram.com/MichaelKors

Нагадаємо, що 48-річна Наомі Кемпбелл стала обличчям обкладинки британського Vogue. Топ-модель з'явилася в незвичайному "тривимірному образі".

Відзначимо також, раніше Джиджи Хадід зачарувала архівних фото зі своєю зірковою мамою.

Також ми писали, що Донателла Версаче "набила" Беллі Хадід тату.

Пір'я, волани і королівські забави: показ CHANEL на Тижні високої моди у Парижі (фото) Дівчина з синдромом Дауна стала обличчям косметичної марки: фото незвичайної моделі
Новини України брендмодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся