Пара старих кросівок і джинси: Вікторія Бекхем чесно зізналася, в чому ходить вдома

Вікторія Бекхем – одна з найвпливовіших особистостей у світі моди і куратор Graduate fashion week – відповіла на запитання випускників про свій стиль і його розвиток, повідомляє the Guardian. За словами екс-співачки, раніше вона одягалася яскраво і зухвало, так як це був своєрідний спосіб захистити себе, стати більш впевненою. «Коли я була в Spice Girls, були стилісти, які одягали групу, але в моєму особистому житті я ніколи не працювала зі стилістом. Раніше я носила багато структурованих суконь з корсетом, і у мене все ще є деякі з цих суконь, але мій особистий стиль став більш розслабленим. Озираючись назад, я думаю, це була ознака невпевненості...

Зірка міркує про стиль (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Коли бізнес почав розвиватися, і я стала більш зайнятою, мій стиль змінився, тому що я просто не можу бігати по студії, роблячи все на високих підборах. Мені доводиться жонглювати: бути мамою, бути дружиною, бути в студії щодня. Я пам'ятаю, як одного разу на шоу в Нью-Йорку я носила чоловічі штани і кросівки, і всі сходили з розуму: «Боже мій, на ній кросівки!» Моя впевненість безумовно виросла, коли я стала старшою. Я знаю, що працює на мене, що виглядає добре, що змушує мене відчувати себе впевнено і комфортно. Я не відчуваю себе зобов'язана доводити комусь з допомогою одягу», – зізналася ікона стилю.

З роками зірка стала більш впевненою в собі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також Вікторія розповіла, який тип одягу становить її повсякденний гардероб. Карантин вона провела в заміському будинку в з чоловіком Девідом Бекхемом і трьома з чотирьох їхніх дітей: 17-річним Ромео, 15-річним Крузом, а також 8-річною Харпер. У той час як Харпер хотіла носити шкільну форму будинку, одяг решти членів сім'ї була невимушеним.

«...Я все ще встаю рано і займаюся щодня, потім одягаюся для роботи і для комфорту. Пара старих джинсів, футболка або джемпер», – ось головний «набір» на самоізоляції. Також дружина Девіда Бекхема зізналася, що вони виходили на прогулянку на дачі кожен день, тому єдине взуття, яке їй було потрібне – стара пара кросівок. «Так приємно просто займатися справами з сім'єю і не надто замислюватися про те, що б таке одягнути», – ділиться ікона стилю.

Вікторія обожнює розслаблений спортивний стиль (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але незважаючи на радість від можливості побути з сім'єю, Бекхем зізналася, що з нетерпінням чекає можливості повернутися до роботи. «Я не можу дочекатися, щоб знову запустити ательє», – сказала вона. – Я сумую за виходами. Хороший ланч в пабі з родиною і друзями, кілька келихів вина. Я дійсно вдячна за час, проведений в родині, але тепер я готова повернутися в соціум...».