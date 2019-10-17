Пані на мільйон: Лілія Ребрик підкорює розкішним образом у народному стилі

Лілія Ребрик - просто "джерело" стильного натхнення для своїх шанувальників. Українська телеведуча буквально кожен день балує підписників яскравими нарядами (а іноді навіть кілька разів за день). Нагадаємо, що Ребрик є популярною телеведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Саме в рамках прямих ранкових ефірів Ребрик і показує нові, ніколи не повторювані образи. Співведучим Лілії є шоу-мен Анатолій Анатоліч, який нещодавно розсекретив свої заробітки. Зазначимо, що Анатоліч також є і блогером.

Що стосується нового образц телеведучої, то на цей раз вона віддала перевагу народному стилю. Ребрик з'явилася перед камерами в діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою. Наряд - насиченого синього кольору, декорований він дуже яскравою вишивкою у вигляді великих червоних квітів та зелених листочків. І на синьому тлі вишивка виглядає дуже контрастно.

Новий образ телеведучої доповнюють лакові закриті туфлі, також синього кольору. Особливо кидаються в очі аксесуари - сережки-китиці.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Усміхніться! Продовжіть фразу: “Для мене усмішка - це...." - підписала нове фото телеведучої і також традиційно звернулася до шанувальників.

До речі, ефір програми "Ранок з Україною" відвідав Тарас Тополя - фронтмен групи "Антитіла". Сьогодні українська група презентувала довгоочікуваний кліп на пісню "Буде син", в якому знялася сім'я Тополі - співачка Альоша з синами. До речі, у кліпі присутні унікальні архівні кадри сім'ї Тополі.

Фото: instagram.com/ranok_ua

“Сьогодні в нашому ефірі гурт Antytila / Антитіла представив нову відеороботу! Хлопці екранізували найромантичнішу свою пісню “Буде син”. У відео використані ексклюзивні документальні кадри з сімейного архіву родини Тараса та Олени Тополі, які раніше не демонструвалися", - йдеться під новим фото на сторінці передачі.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні. Артистка приміряла весільне вбрання під час зйомок серіалу.