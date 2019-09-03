Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром

Катя Осадча – давня шанувальниця капелюшків. В її обширній колекції переважають головні убори від українських дизайнерів, а їх різноманітності і оргінальности може позаздрити будь-яка екстравагантна модниця. Практично ні один вихід у світ не обходитися без характерного аксесуара. Наприклад, на відкритті Ukrainian Fashion Week Катя також з'явилася перед гостями в элегатном образі з крислатим білим капелюшком. Але на свіжому фото головний убір теледіви по-справжньому здивував її шанувальників.

Катя позувала в незвичайній компанії. Вона гладить коня, який, схоже, абсолютно не проти компанії ведучої. На Каті – білосніжне стримане і лаконічне плаття з широким рукавом три чверті. Талія підкреслена м'яким тканинним поясом, а на грудях – скромний розріз, який йде вниз від овальної горловини вбрання.

Особливої уваги заслуговує капелюшок, яка по всій оригінальності нітрохи не поступається попереднім сміливим головним уборам зірки. Аксесуар у вигляді величезного листка з "крапельками роси", на якому сидить равлик з синьо-жовтим панциром.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Модні покази тривають", - коротко підписала кадр Катя.

Фото викликало непідробний інтерес у підписників зірки. Вони тут же звернули увагу на екстравагантний капелюшок.

Капелюх отпадний

Вау!

Капелюшок неперевершений

Супер капелюх

Виглядає мега круто! Сміливо і стильно!

Такий капелюшок вперше бачу! Правильно його носити може тільки Катя!

Скріншот коментарів

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