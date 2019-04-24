Відвертий комбінезон і солодкі поцілунки: Белла Хадід поділилася спокусливим відео

Белла Хадід обожнює відверті образи. Причому, незважаючи на часом істотну оголенность, виглядає вона при цьому завжди стильно без натяку на вульгарність. Один з таких луків вона продемонструвала на вечірці з нагоди дня народження сестри – Джіджі Хадід, якій 23 квітня виповнилося 24 роки. Для гостей заходу був оголошений вельми скромний дрес-код – денім. Але Белла вміє інтерпретувати все на свій лад.

Одна з найуспішніших у світі моделей вибрала для івенту синій джинсовий комбінезон з корсетом, що повною мірою демонструє розкішні груди 22-річної знаменитості. Зверху вона накинула джинсову сорочку вільного крою. Доповнили образ коричневі трекінгові черевики з яскраво-жовтими шнурками і невелика сумочка Louis Vuitton. Не обійшлося без улюблених Беллою великих сережок-кілець у вухах, якро-червоного манікюру і гладкої зачіски. За чуттєвий макіяж супермоделі відповідав зоряний візажист Ханг Ванго.

Спокуслива Белла Хадід (фото: instagram.com/hungvanngo)

По всій видимості, сама модель залишилася більше, ніж задоволена отриманим образом. На своїй сторінці в Instagram вона виклала короткий ролик, місцями нагадує бурлескні шоу, в якому красується на камеру, посилаючи повітряні поцілунки, посміхаючись і явно милуючись собою.

Шанувальники залишилися в не меншому захваті, засипавши дівчину компліментами: "Ти наймиліша в світі", "Напевно, це так приємно – бути такою красивою", "найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь бачив", "Ти нереальна", "Я помер і повернувся до життя з-за цього", "Я просто обеззброєний", "Як можна бути такою чудовою", "Ніхто не зрівняється з тобою!", "Гаряча жінка з нині живих"...

До речі, сама іменинниця на вечірку прийшла в менш відвертому вбранні. Джіджі наділа прямі джинси, білий кроп-топ, відкриває її бездоганний прес, і короткий джинсовий жакет. Доповнили образ невелика сумочка яскраво-жовтого кольору і чорні черевики на низькому ходу. З аксесуарів супермодель також підібрала численні ланцюжки з кулонами, серед яких особливо виділялася одна – з великої підвіскою у вигляді знаку зодіаку знаменитої красуні.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила травневий випуск чеського Vogue. На одній з обкладинок Джіджі постала в стилі вестернів.