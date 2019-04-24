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Відвертий комбінезон і солодкі поцілунки: Белла Хадід поділилася спокусливим відео


Супермодель приміряла сексуальний джинсовий total look

Белла Хадід обожнює відверті образи. Причому, незважаючи на часом істотну оголенность, виглядає вона при цьому завжди стильно без натяку на вульгарність. Один з таких луків вона продемонструвала на вечірці з нагоди дня народження сестри – Джіджі Хадід, якій 23 квітня виповнилося 24 роки. Для гостей заходу був оголошений вельми скромний дрес-код – денім. Але Белла вміє інтерпретувати все на свій лад.

Одна з найуспішніших у світі моделей вибрала для івенту синій джинсовий комбінезон з корсетом, що повною мірою демонструє розкішні груди 22-річної знаменитості. Зверху вона накинула джинсову сорочку вільного крою. Доповнили образ коричневі трекінгові черевики з яскраво-жовтими шнурками і невелика сумочка Louis Vuitton. Не обійшлося без улюблених Беллою великих сережок-кілець у вухах, якро-червоного манікюру і гладкої зачіски. За чуттєвий макіяж супермоделі відповідав зоряний візажист Ханг Ванго.

Спокуслива Белла Хадід (фото: instagram.com/hungvanngo)

По всій видимості, сама модель залишилася більше, ніж задоволена отриманим образом. На своїй сторінці в Instagram вона виклала короткий ролик, місцями нагадує бурлескні шоу, в якому красується на камеру, посилаючи повітряні поцілунки, посміхаючись і явно милуючись собою.

Шанувальники залишилися в не меншому захваті, засипавши дівчину компліментами: "Ти наймиліша в світі", "Напевно, це так приємно – бути такою красивою", "найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь бачив", "Ти нереальна", "Я помер і повернувся до життя з-за цього", "Я просто обеззброєний", "Як можна бути такою чудовою", "Ніхто не зрівняється з тобою!", "Гаряча жінка з нині живих"...

До речі, сама іменинниця на вечірку прийшла в менш відвертому вбранні. Джіджі наділа прямі джинси, білий кроп-топ, відкриває її бездоганний прес, і короткий джинсовий жакет. Доповнили образ невелика сумочка яскраво-жовтого кольору і чорні черевики на низькому ходу. З аксесуарів супермодель також підібрала численні ланцюжки з кулонами, серед яких особливо виділялася одна – з великої підвіскою у вигляді знаку зодіаку знаменитої красуні.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила травневий випуск чеського Vogue. На одній з обкладинок Джіджі постала в стилі вестернів.

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