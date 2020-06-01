У відвертих образах і в компанії сина: Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

Ешлі Грем стала героїнею нового номера британської версії популярного модного журналу Harper's Bazaar. На обкладинці молода мама з'явилася в простому образі на тлі полів рідний Небраски. Автором зйомки, яка проходила на карантині, виступив чоловік знаменитої моделі – Джастін Ервін. «Оточена золотими полями її дитинства в штаті Небраска, Ешлі Грем, яка перебуває на карантині, ділиться хвилюючими моментами особистої проникливості і пише листа своєму новонародженому сину Ісааку в останньому випуску @BazaarUK», – написали на сторінці глянцю в мережі.

Модель прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель, відома своєю відвертістю, знову показала багато провокаційних знімків. На одному з них вона позує разом з новонародженим сином, притиснувши його до голих грудей. Одягнена пишнотіла красуня у вільного крою сукні з розрізами з боків. Зачіску і макіяж їй зробили максимально натуральними.

В інтерв'ю вона зізналася, що її погляди на життя з вагітністю кардинально помінялися. Так, вона повністю переглянула свої погляди на бодипозитив в тому числі. «Це було щось дике! Я казала собі: «А як щодо тих тверджень, через які я проходила?». Однак все це не мало значення, так швидко змінювалося моє тіло. Мені дійсно потрібен час, щоб усвідомити це. У мене було відчуття, що моє тіло захопив інопланетянин», – ділиться Грем.

Ешлі з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

За словами Ешлі, з перших днів вагітності вона думала про те, що точно буде хорошою мамою. Згадала вона і про те, як допомагав їй Джастін. Так, пологи проходили вдома, і чоловік моделі нескінченно пропонував свою допомогу. Але акушерка відразу йому сказала, що він нічого не може зробити, це турбота самої майбутньої мами. «...Я була в басейні і в якийсь момент озирнулася. Я побачила, як чоловік стоїть на кухні, ріже м'ясо і посипає його приправами. Це було все, що він міг зробити...».

За словами Грем, вона була щаслива провести ізоляцію на природі. Особливо тому, що малюк міг дихати свіжим повітрям. Поділилася вона і мудрістю, яку вона перейняла від мами: «Довіряй своїй правді, стався до людей з добротою, великодушністю і повагою, а також кожен день їм за щось дякуй».