Відмова від брів і золото в очах: топ-5 мейкап-трендів від візажистів Ukrainian Fashion Week FW 20-21

Український Тиждень моди сезону осінь-зима 2020/2021 яскраво пройшов з 1 по 5 лютого у стінах Мистецького Арсеналу. Своїми модними "висновками" поділилися десятки українських дизайнерів, визначивши провідні тенденції наступного сезону. Нагадаємо, що в цьому році Ukrainian Fashion Week робить ставку на усвідомленому споживанні і піклуванню за навколишнім середовищем. Під час модного тижня українські бренди виділилися не тільки стильними новинками, але і оригінальними експериментами в макіяжі. Редакція LITE пропонує розглянути топ-5 провідних мейкап-трендів від візажистів UFW.

Більше фарб — червоні тіні знову в тренді

Показ JULIYA KROS

Макіяж в дусі 80-х став візитною карткою червоної доріжки премії Золотий глобус-2019 (6 січня). Голлівудські кінодіви демонстрували сміливий макіяж з акцентом на очі. Розглянути можна було всі відтінки веселки: від синього та зеленого до яскравого червоного. І ось, візажисти минулого Українського тижня моди осінь-зима 2020/21 знову повертають сміливий тренд.

Якщо бренд Ksenia Schnaider робить ставку на більш ніжний, навіть ледь помітний рожевий відтінок, то JULIYA KROS "з головою занурюється" в яскраво-червоний захід сонця. Насичені червоні тіні, немов рукою художника, наносяться недбалою жирною смужкою.

Показ JULIYA KROS

З червоним макіяжем в дусі 80-х також грає ARUTIUNOVA. Червоні тіні великими "плямами" розповзаються по скронях. В якості бази служить насичений жовтий, нанесений як на верхню, так і на нижню повіку. Ніяких стрілок і зовсім трохи туші — досить акцентів у вигляді різнокольорових фарб.

Ще одну яскраву історію показують візажисти DARJA DONEZZ — яскраві бузкові тіні, нанесені на всю верхню повіку. У поєднанні з жирними стрілками виглядає дуже виразно.

Показ ARUTIUNOVA

DARJA DONEZZ

Зверніть увагу, що візажисти Українського тижня моди відмовляються від інших строкатих елементів у подібному варіанті макіяжу. Всю увагу перенесено виключно на очі. В іншому макіяж зроблений максимально природним. На губах можна замінити лише прозорий блиск. Навіть рум'янець засоромлено пасує на тлі червоних або жовтих тіней.

ARUTIUNOVA, DARJA DONEZZ, KSENIASCHNAIDER

Золотий гліттер

Окремої уваги заслуговують яскраві смужки тіней золотого гліттера. З таким акцентом ви точно залишитеся зіркою вечірки. Немов сусальне золото, золоті блискітки покривають всю верхню повіку і її нерухому частину у варіації бренду MALVA FLOREA. В іншому макіяж зроблений максимально аскетичним. На порцеляновому обличчі не знайшлося місця для яскравих фарб у вигляді рум'ян або губної помади — тільки золото.

MALVA FLOREA

Менш помітний, але все одно виразний варіант з використання золотого гліттера пропонують візажисти LAKE STUDIO і IRYNA DIL. Якщо LAKE STUDIO залишає недбалі відбитки на верхньому або нижньому повіку, то IRYNA DIL використовує більш вечірній варіант — жирні гострі стрілки, акуратна смужка блискучих тіней.

LAKE STUDIO і IRYNA DIL

Виразні вії

"Плескай віями і злітай" — фраза, яка відмінно описує мейкап-настрій показу BENDUS. Стилісти бренду надихалися естетикою 1970-х. Моделі виходили на подіум у високих зачісках з гладкими пасмами. Не забули візажисти і про ключову особливість макіяжу того періоду — густі і виразні вії, трохи злиплих, як "павукові лапки". Скрупульозно фарбується як верхня, так і нижня лінія вій.

BENDUS

А щоб очі візуально здавалися ще більш ляльковими, підведіть нижню повіку білим олівцем. А ось від жирних стрілок, мабуть, краще відмовитися.

Погляд кішки

MOTRYA

DARJA DONEZZ

Візерункові стрілки увійшли в мейкап-тренди в кінці 2019-го. І тепер продовжують завойовувати увагу модниць. Бренд MOTRYA виводив на подіум моделей із максимально природнім макіяжем, щоб ніщо не відволікало увагу від стильної геометрії на очах.

Схожий прийом також використовують візажисти DARJA DONEZZ, граючи з товщиною і довжиною стрілок.

Класичний смокі айс і червона помада

LALLIER, SANNA ONE, IRYNA DIL, CHUPRINA

Смокі айс вже став класикою вечірнього макіяжу. І головне, перевіреною класикою!

Під час показу SANNA ONE, LALLIER, IRYNA DIL, CHUPRINA візажисти Української тижня моди в різних варіаціях представляли погляд леді-вамп — від більш стриманого до зухвало сміливого. До смокі додається і його постійний "друг" — червона помада. Куди ж без цукеркових губок?!

GASANOVA

Проте найбільш оригінальний варіант представив бренд GASANOVA (дизайнер Ельвіра Гасанова). Під час незвичайного театрального fashion-шоу моделі "пливли" по подіуму в атласних сукнях і класичних костюмах. Магнетичний погляд підкреслював незвичайний театральних макіяж — густі чорні тіні і підводка. Ще більшої виразності візажисти добилися "виключивши" брови. Так, лінія брів була повністю стерта білою тональною основою.

Фото в матеріалі: fashionweek.ua