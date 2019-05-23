Для оплати просто посміхніться: нові технології від Kasta

Інновації завжди були пріоритетом для онлайн-маркетплейса Kasta, лідера з продажу в категорії «Одяг та взуття» в Україні. Тому і місія компанії постійно дивувати клієнтів, робити шопінг швидше, зручніше і дешевше здійсненна! Впроваджуючи сучасні технології і вдосконалюючи процес онлайн-покупок, компанія робить його максимально комфортним для всіх учасників. А поява нового продукту KastaID, за допомогою якого можна розплачуватися, використовуючи біометрію обличчя, стало цьому ще одним доказом.

Сучасний сервіс дає можливість легко розрахуватися за товар. При цьому прискорюється робота відділення, коли система автоматично визначає особу клієнта і працівники можуть відразу винести потрібний замовлення, і зникають всі ризики, пов'язані з неправильним вибором розміру і моделі. Клієнти онлайн-платформи платять тільки за ті речі, які їм підійшли після примірки в одному з 104 відділень KastaPost по всій країні. А зробити це взагалі дуже просто, потрібно лише посміхнутися в камеру.

KastaID дуже проста в застосуванні. Для початку потрібно виконати кілька дій: зареєструватися в мобільному додатку Kasta.ua, внісши туди свої персональні дані, завантажити фотографію, стати учасником програми лояльності KastaBlack і підключити будь-яку банківську платіжну карту, з якої автоматично будуть зніматися платежі. Ну а потім починається диво, ви наяву стаєте учасником магічного процесу платіжних технологій.

Система використовує функцію автоматичного розпізнавання облич, яка була розроблена експертами Amazon в області комп'ютерного зору для щоденного аналізу мільярдів зображень і відео і працює на базі найсучаснішої технології глибокого навчання Amazon Rekognition.

Це новітня розробка, за словами генерального директора Kasta Андрія Логвина, ще більше наближає компанію до повної автоматизації платежів за допомогою так званої біоідентіфікаціі. І вже в недалекому майбутньому клієнтові онлайн-платформи не потрібно буде мати при собі платіжну карту або ж смартфон. Щоб оплатити товар у відділеннях KastaPost досить буде лише посміхнутися.

Поява KastaID стало першим масовим запуском біометричної оплати покупок в Україні. Ще зовсім недавно такі платіжні технології здавалися з області фантастики, але вже сьогодні вони стають абсолютно реальними. І Kasta, спільно зі своїми партнерами Visa і Приватбанком, кожен з яких є лідером у своїй сфері, роблять їх доступними для всіх українців.

Впроваджуючи подібні технології, інтернет-магазин Kasta в черговий раз доводить, що нічого неможливого немає, якщо прагнеш до мети приємно вражати і дивувати клієнтів, роблячи онлайн-шопінг ще більш зручним, швидким і дешевим. До того ж, це ще один крок на шляху в майбутнє без використання готівки в усьому світі, що, на думку експертів, впливає на загальне зростання рівня життя. Витрачаєте менше часу на оплату — більше часу приділяєте собі і вирішенню більш важливих проблем.

Так вже сьогодні роблять користувачі KastaID. Вони просто вибирають товари, приміряють і оплачують посмішкою, крокуючи в майбутнє разом з Kasta.