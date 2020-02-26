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Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Lite » Мода 26.02.2020 - 13:37
Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт вибрала яскравий еко-аксесуар

Кейт Міддлтон після невеликої перерви порадувала шанувальників новою яскравою появою. Нагадаємо, що в новому 2020 році дружина принца Вільяма з головою пішла в реалізацію масштабного проекту "5 Big Questions on the Under Fives". Проект спрямований на допомогу в розвитку дітей Великобританії до 5 років. Так як відповідно до проведених досліджень, саме досвід дитини віком від 0 до 5 років визначає її майбутній соціальний статус. Герцогиня Кембриджська вже встигла відвідати десятки міст. Де вона зустрічалася з працівниками навчальних закладів, спілкувалася з дітьми та їх батьками або опікунами. І кожен раз Кетрін розповідала про програму, ділилася власним досвідом виховання трьох дітей.

Пізніше Кейт Міддлтон взяла невелику перерву, повернувшись після роз'їздів у Лондон. А 25 лютого під руку з принцом Вільямом Кетрін вирушила на культурний захід.

Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Герцог і герцогиня Кембриджські на мюзиклі Dear Evan Hansen

Герцоги Кембриджські стали почесними гостями спеціального показу мюзиклу Dear Evan Hansen. Захід пройшов у лондонському Noel Coward Theatre. У 2017 році цю виставу, що оповідає про хлопчика з соціофобією, удостоїли шести премій "Тоні". Мюзикл, який відбувся 25 лютого, був проведений спеціально з метою підтримки Королівського фонду. Тому поява Міддлтон і принца Вільяма була обов'язковою.

Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Перед десятками фотографів, які чекали біля входу в Noel Coward Theatre Кейт Міддлтон блищала в елегантному вечірньому аутфіті. Для світського виходу Кетрін вибрала твідове чорне плаття довжини міді, з пишною спідницею і V-подібним вирізом. Наряд ефектно візуально подовжив силует герцогині і підкреслив її витончену фігуру. Сукня від одного з улюблених брендів Міддлтон — Eponine London.

Кейт Міддлтон ефектно виділяє талію в твідовому платті з пишною спідницею - сама елегантність

Акценти в образі правильно розставляють яскраві аксесуари. На ніжках герцогині виблискували човники на тонкій шпильці від Jimmy Choo. Бренд підкреслює, що туфлі зроблені з переробленого пластику. Раніше шанувальники герцогині вже бачили ці туфлі на ній — саме їх вона вибрала для відвідування премії BAFTA-2020, яка відбулася на початку лютого цього року.

Клатч, який гармонійно поєднується з туфлями, також від бренду Jimmy Choo.

Завершальна родзинка образу — діамантові сережки з королівської колекції. Волосся герцогиня завила у великі локони. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон відверто розповіла про важку вагітність.

Фото в матеріалі: instagram.com/kensingtonroyal

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