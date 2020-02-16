Ольга Фреймут у повністю прозорій блузці блиснула стрункою фігурою в Одесі

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча прогулялася по набережній в сонячній Одесі

Ольга Фреймут недавно випустила книгу про догляд за малюками, на обкладинці якої з'явилася її дочка Євдокія. Ведуча вперше показала дівчинку публіці, а шанувальники одразу вирішили, що вона дуже схожа на знамениту маму. Так, Ольга, яка також є засновником власного видавництва, вирушила з презентацією літератури в Одесу, де показала пікантний і одночасно елегантний образ у повністю прозорій блузці.

Так, зірка вибрала чорну блузці з найтоншого мережива, крізь яку був виразно видно топ. Вона доповнила верх напівпрозорою спідницею-мидаксі з високою посадкою, а також обрала лаковані човники на шпильці.

Ольга Фреймут в Одесі (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга уклала волосся у великі природні локони й розпустила їх. Макіяж зірки був максимально природним в трендових нюдовых тонах з акцентом на очі.

Ольга Фреймут в Одесі (фото: instagram.com/ikurdasova)

Пізніше зірка опублікувала кілька кадрів, зроблених на пірсі в сонячній Одесі. На кадрах вони позує в розслабленому повсякденному образі – укорочені джинси-скінні, чорні кросівки, парку відтінка хакі і рожеву вільного крою блузу. Очі ведуча сховала за сонцезахисними окулярами.

Ольга Фреймут в Одесі (фото: instagram.com/freimutolia)

"Ранок робить наш день...Одеса 2020", - підписала вона сонячні безтурботні кадри.

Раніше Ольга Фреймут дала пораду модницям, як правильно носити клатч. Ведуча публікує короткі і ємні правила етикету на сторінці в Instagram . Наприклад, вона розповіла. Як правильно пити чай і каву, а також їсти перше.