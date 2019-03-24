"Вогняна діва": Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу

Співачка позувала на підвіконні в елегантній сукні
Улюблениця мільйонів українців Тіна Кароль не втомлюється регулярно балувати своїх шанувальників ефектними фото в стильних, а іноді і вельми пікантних нарядах. Недарма вона вважається однією з ікон стилю серед зірок шоу-бізнесу, та й не тільки. На новому фото в Instagram артистка продемонструвала вражаючий образ.
Так, Тіна позувала в розкішній довгій сукні насиченого жовтого кольору з чорною підкладкою. Глибоке декольте вбрання вигідно підкреслює пишні груди співачки. При цьому вона прийняла чуттєву позу, лежачи на підвіконні.
На другому знімку в фото-колажі можна розглянути ефектну зачіску і гарний макіяж Кароль. Цікаво, що в даному випадку вона "зрадила" своїй звичайній червоній помаді і зробила макіяж губ в нюдовых тонах.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій і обрушили на Тіну шквал захоплених компліментів.
"Бомба уповільненої дії";
"В твоїх очах відбивається сонце. Яке засліплює всіх навколо. Будь щаслива";
"Ви краще, що я бачила....просто неймовірна, неповторна...";
"Така світла і тремтлива";
"Сонячна дівчинка, дарує тепло і любов";
"ГОСПОДИ, ПОВІТРЯ МЕНІ! Тіна, це вогонь";
"Ти цілий всесвіт, така приголомшлива, вічно вабить, незабутня і спокушає";
"Вогняна діва!";
"Досі дивуюся як одна людина всього лише однієї фото може настільки підняти настрій і викликати посмішку, це щось неймовірне";
"Погляд просто вражає, як прекрасна весняна квіточка";
"А в погляді захована така маленька чиста наївна дитина";
"Дуже ніжна і романтична!", - діляться враженнями фолловери зірки.
Нагадаємо, Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою.
Також до цього Тіна Кароль зачарувала мережу експромтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.
До речі, зухвала Тіна Кароль вразила екстремальних міні і колготками в сіточку.