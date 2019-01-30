"Дуже стильно": Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки

Зірка зізналася, що стала трохи по-іншому ставитися до одягу
Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая опубликовала трогательное фото с дочкой, показала поклонникам, как она обновила свой гардероб во время поездки в Америку. Стильным нарядом она похвасталась на своей странице в Instagram.
Анита опубликовала снимок, на котором она запечатлена в розовом спортивном костюме, кроссовках и бело-сером пальто в клеточку с меховым капюшоном.
"Мне кажется после поездки в Америку к одежде начинаешь относится веселее", - призналась Луценко.
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)
Пользователям сети понравился ее наряд - многие назвали его очень стильным, но при этом удобным.
"Милое пальтишко";
"Очень стильно! Мне нравится. А главное, что вам комфортно";
"Так круто ж!";
"А мы НА СТИЛЕ... очень даже стильно";
"Образ супер, вроде и разные вещи совершенно: спортивная и классика, зато удобно и практично";
"Анита, с вами и до этого было не грустно";
"Пальтецо бомба", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Напомним, что Анита Луценко рассказала о распространенных заблуждениях касательно идеального веса.
Мы также сообщали, что Кейт Миддлтон посетила Шотландию в клетчатом пальто семилетней давности.