"Дуже стильно": Аніта Луценко похвалилася обновкою з Америки

Зірка зізналася, що стала трохи по-іншому ставитися до одягу

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая опубликовала трогательное фото с дочкой, показала поклонникам, как она обновила свой гардероб во время поездки в Америку. Стильным нарядом она похвасталась на своей странице в Instagram.

Анита опубликовала снимок, на котором она запечатлена в розовом спортивном костюме, кроссовках и бело-сером пальто в клеточку с меховым капюшоном.

"Мне кажется после поездки в Америку к одежде начинаешь относится веселее", - призналась Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Пользователям сети понравился ее наряд - многие назвали его очень стильным, но при этом удобным.

"Милое пальтишко";

"Очень стильно! Мне нравится. А главное, что вам комфортно";

"Так круто ж!";

"А мы НА СТИЛЕ... очень даже стильно";

"Образ супер, вроде и разные вещи совершенно: спортивная и классика, зато удобно и практично";

"Анита, с вами и до этого было не грустно";

"Пальтецо бомба", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, что Анита Луценко рассказала о распространенных заблуждениях касательно идеального веса.

Мы также сообщали, что Кейт Миддлтон посетила Шотландию в клетчатом пальто семилетней давности.