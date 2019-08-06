Чарівна онука Ротару покрасувалася в прозорому вбранні від українського бренду

Соня Євдокименко вийшла в світ сукні-міні від ELENAREVA
Внучка Софії Ротару, 18-річна тезка Соня Євдокименко, проводить літо в Європі в компанії свого коханого Марко Дюменіла. Пара встигла відпочити на фешенебельних курортах Італії і Франції і навіть відвідати Київ, куди молоді люди приїхали до батьків дівчини, а також встигли сходити на концерт. Марко не випускав з рук фотоапарат і весь час знімав пам'ятки української столиці і навіть розмістив їх на сторінці в соцмережі. Соня ж вирішила порадувати шанувальників модним образом в короткій прозорій сукні від українського бренду. Відповідне фото з'явилася на сторінці юної моделі в Instagram.
Соня вибрала найтонше чорне легке плаття оригінального крою і оформлення в білий горошок від ELENAREVA - довгі рукави з манжетами, запах в зоні декольте, ефектні зав'язки на шиї, що нагадують витончений чокер.
Вона доповнила свій образ маленькою білою сумочкою через плече і парасолькою-тростиною. Макіяж – максимально природний, що лише підкреслив красу юної моделі.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Під постом коментатори почали ділитися своїм враженням від її лінього луку. Природно, на адресу моделі надходили виключно компліменти!
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
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