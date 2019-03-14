Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю

Шанувальники засипали артистку компліментами
Популярная певица Настя Каменских, она же NK, которая ранее призналась, кого считает самым вожделенным мужчиной, порадовала поклонников новым стильным фото. Артистка приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала Cosmopolitan и поделилась одним снимком на своей странице в Instagram.
На фото Настя запечатлена в яркой цветастой юбке и коротком спортивном черном топе, демонстрируя свой упругий живот и подтянутую фигуру. Свои роскошные волосы она перебросила на одно плечо, а также дополнила образ сережками-висюльками.
Отметим, что певица позировала на фоне ярко-розового фона, который эффектно подчеркнул ее наряд и цвет кожи.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонникам очень понравился подобный образ звезды и они засыпали Каменских комплиментами в комментариях.
Напомним, ранее Настя Каменских раззадорила поклонников фото в бикини, сделанными во время поездки в Шарм-эш-Шейх.
Мы также писали, что Настя Каменских раззадорила сеть фотосессией в откровенных образах. Так, на одном из снимков она красуется в коротком топе и трусиках нежно-розового цвета.
Кстати, Настя Каменских показала спортивное утро с Потапом.
Видео: РБК-Украина