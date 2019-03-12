Звабливий вампір: Джаред Лето заінтригував образом в чокері зі страз

Елегантний і стриманий образ актора розбурхав уяву його шанувальників

Недавно стало известно, что американский актер Джаред Лето исполнит роль антигероя в кинокомиксе "Морбиус" о вампирах. Он даже делился фото прямо со съемочной площадки, однако оставил интригу и не раскрыл детали, как же будет выглядеть его персонаж.

Известно, что Джаред сыграет доктора Майкла Морбиуса, который в следствие неудачной попытки вылечиться от страшной болезни, превращается в вампира.

Любопытству поклонников не было предела и они то и дело писали кумиру в соцсетях с просьбой приоткрыть тайну, и опубликовать хотя бы одно фото в гриме. Артист, по условиям контракта, не вправе разглашать информацию о съемках блокбастера поэтому, чтобы потешить своих поклонников, он опубликовал фото в своем аккаунте Instagram в облике, похожем на вампирский, отметив, что съемка проходила для глянцевого журнала Numéro magazine.

Фото: (instagram.com/jaredleto)

Радости подписчиков не было предела, Джаред предстал перед ними с длинными волосами и ледяным взглядом, одетый в элегантный костюм от Gucci. Дополнил образ необычный аксессуар, который стилисты выбрали для съемок Лето — широкий чокер с подвесками из страз. "Настоящий вампир", — тут же решили поклонники и отметили, что женское украшение нисколько не убавляет мужественности актера.

Фото: (instagram.com/numeromagazine)

"Выглядит как настоящий вампир", - els.lit

"Это что костюм Морбиуса ???? Больше вампирского стиля!!!!" - sarahlaqueen

"Чокер — огонь", - larcerbas

"Вы привлекательны, как мужчина, даже в женском образе", - michelepereirasilva85

"Взгляд проникающий. Прямо в сердце", - inessnfire

"Вообще стареть не собираешься, да?) Как всегда прекрасен", -_in_omnem_eventum.



Фото: (instagram.com/numeromagazine)

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