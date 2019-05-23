Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомці

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

24-річна супермодель знялася у відомого фешн-фотографа

Джіджі Хадід, як і її молодша сестра, – найбільш затребувані в світі моделі. Але старша Хадід набагато рідше Белли ділиться зі своїми читачами результатами своїх робіт. Як, втім, і "гарячими" селфі. Може, тому кожен її пост викликає справжню бурю емоцій у фоловерів. Кілька годин тому 24-річна красуня опублікувала серію чуттєвих знімків: Джіджі позувала відомому британському фотографу Альберту Уотсону. Проект вийшов стильний і яскравий.

Супермодель представила нову стильну зйомку (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчина приміряла незвичайне плаття голландського модельєра Iris van Herpen і високі рукавички. А також безліч інших речей з тіле haute couture: довгу плісировану сукню, плаття на одне плече з кільцями... Доповнили всі образи розкішна об'ємна укладка та виразний макіяж з графічними стрілками.

Дівчина часто знімається у відомих фотографів (фото: instagram.com/albertwatsonphotography)

"Єдиний і неповторний Альберт Вотсон", – написала Джіджі. І тут же отримала відповідну реакцію фоловерів:

Ти просто мрія, G

Ти виглядаєш шалено!

О, так, це воно!

Я люблю тебе, Джіджі

Як хтось може бути таким красивим? Скажіть, будь ласка? У чому секрет?

Це приголомшливо

Неймовірна особа

Просто карколомно

Шалено красива

Неймовірно

Ти така красива

Ви приголомшлива королева

Спокуслива буря

Крім модельної кар'єри, дівчина захоплена дизайном (фото: instagram.com/gigihadid)

Треба відзначити, що виглядає в подібних фенш-зйомках Джіджі неймовірно гармонійно. Також нещодавно вона порадувала шанувальників участю в рекламній кампанії Burberry. Чекаємо чергових цікавих робіт! Тим більше що, крім модельної кар'єри, дівчина активно розвиває дизайнерський талант. Вона прийняла участь у створенні колекцій одягу, взуття та аксесуарів для безлічі брендів. Серед найвідоміших: Tommy Hilfiger, Reebok, Vogue Eyewear та інші. Також Джіджі часто зізнається в інтерв'ю, що обожнює творчість і одного разу мріє заснувати свій бізнес.