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Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомці

Lite » Мода 23.05.2019 - 18:31
Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомці
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

24-річна супермодель знялася у відомого фешн-фотографа

Джіджі Хадід, як і її молодша сестра, – найбільш затребувані в світі моделі. Але старша Хадід набагато рідше Белли ділиться зі своїми читачами результатами своїх робіт. Як, втім, і "гарячими" селфі. Може, тому кожен її пост викликає справжню бурю емоцій у фоловерів. Кілька годин тому 24-річна красуня опублікувала серію чуттєвих знімків: Джіджі позувала відомому британському фотографу Альберту Уотсону. Проект вийшов стильний і яскравий.

Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомціОб'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомціОб'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомціСупермодель представила нову стильну зйомку (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчина приміряла незвичайне плаття голландського модельєра Iris van Herpen і високі рукавички. А також безліч інших речей з тіле haute couture: довгу плісировану сукню, плаття на одне плече з кільцями... Доповнили всі образи розкішна об'ємна укладка та виразний макіяж з графічними стрілками.

Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомці

Дівчина часто знімається у відомих фотографів (фото: instagram.com/albertwatsonphotography)

"Єдиний і неповторний Альберт Вотсон", – написала Джіджі. І тут же отримала відповідну реакцію фоловерів:

  • Ти просто мрія, G
  • Ти виглядаєш шалено!
  • О, так, це воно!
  • Я люблю тебе, Джіджі
  • Як хтось може бути таким красивим? Скажіть, будь ласка? У чому секрет?
  • Це приголомшливо
  • Неймовірна особа
  • Просто карколомно
  • Шалено красива
  • Неймовірно
  • Ти така красива
  • Ви приголомшлива королева
  • Спокуслива буря

Об'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомціОб'єкт бажання: стильна Джіджі Хадід сяє в новій чуттєвої зйомціКрім модельної кар'єри, дівчина захоплена дизайном (фото: instagram.com/gigihadid)

Треба відзначити, що виглядає в подібних фенш-зйомках Джіджі неймовірно гармонійно. Також нещодавно вона порадувала шанувальників участю в рекламній кампанії Burberry. Чекаємо чергових цікавих робіт! Тим більше що, крім модельної кар'єри, дівчина активно розвиває дизайнерський талант. Вона прийняла участь у створенні колекцій одягу, взуття та аксесуарів для безлічі брендів. Серед найвідоміших: Tommy Hilfiger, Reebok, Vogue Eyewear та інші. Також Джіджі часто зізнається в інтерв'ю, що обожнює творчість і одного разу мріє заснувати свій бізнес.

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