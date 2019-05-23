Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

24-летняя супермодель снялась у известного фешн-фотографа

Джиджи Хадид, как и ее младшая сестра, – самые востребованные в мире модели. Но старшая Хадид намного реже Беллы делится с подписчиками результатами своих работ. Как, впрочем, и "жаркими" селфи. Может, поэтому каждый ее пост вызывает настоящую бурю эмоций у подписчиков. Несколько часов назад 24-летняя красотка опубликовала серию чувственных снимков: Джиджи позировала известному британскому фотографу Альберту Уотсону. Проект получился стильный и яркий.

Супермодель представила новую стильную съемку (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушка примерила необычное платье голландского модельера Iris van Herpen и высокие перчатки. А также множество других вещей с тиле haute couture: длинное плиссированное платье, платье на одно плечо с кольцами… Дополнили все образы роскошная объемная укладка в выразительный макияж с графичными стрелками.

Девушка часто снимается у известных фотографов (фото: instagram.com/albertwatsonphotography)

"Единственный и неповторимый Альберт Уотсон", – написала Джиджи. И тут же получила ответную реакцию фолловеров:

Ты просто мечта, G

Ты выглядишь безумно!

О да, это оно!

Я люблю тебя, Джиджи

Как кто-то может быть таким красивым? Скажите, пожалуйста? В чем секрет?

Это потрясающе

Причудливое лицо

Просто сногсшибательно

Безумно красивая

Невероятно

Ты такая красивая

Вы потрясающая королева

Искусительная буря

Помимо модельной карьеры, девушка увлечена дизайном (фото: instagram.com/gigihadid)

Нужно отметить, что смотрится в подобных фенш-съемках Джиджи невероятно гармонично. Также недавно она порадовала поклонников участием в рекламной кампании для Burberry. Ждем очередных интересных работ! Тем более что, помимо модельной карьеры, девушка активно развивает дизайнерский талант. Она приняла участие в создании коллекций одежды, обуви и аксессуаров для множества брендов. Среди самых известных: Tommy Hilfiger, Reebok, Vogue Eyewear и другие. Также Джиджи часто признается в интервью, что обожает творчество и однажды мечтает основать свой бизнес.