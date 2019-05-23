Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке

24-летняя супермодель снялась у известного фешн-фотографа
Джиджи Хадид, как и ее младшая сестра, – самые востребованные в мире модели. Но старшая Хадид намного реже Беллы делится с подписчиками результатами своих работ. Как, впрочем, и "жаркими" селфи. Может, поэтому каждый ее пост вызывает настоящую бурю эмоций у подписчиков. Несколько часов назад 24-летняя красотка опубликовала серию чувственных снимков: Джиджи позировала известному британскому фотографу Альберту Уотсону. Проект получился стильный и яркий.
Супермодель представила новую стильную съемку (фото: instagram.com/gigihadid)
Девушка примерила необычное платье голландского модельера Iris van Herpen и высокие перчатки. А также множество других вещей с тиле haute couture: длинное плиссированное платье, платье на одно плечо с кольцами… Дополнили все образы роскошная объемная укладка в выразительный макияж с графичными стрелками.
Девушка часто снимается у известных фотографов (фото: instagram.com/albertwatsonphotography)
"Единственный и неповторимый Альберт Уотсон", – написала Джиджи. И тут же получила ответную реакцию фолловеров:
Помимо модельной карьеры, девушка увлечена дизайном (фото: instagram.com/gigihadid)
Нужно отметить, что смотрится в подобных фенш-съемках Джиджи невероятно гармонично. Также недавно она порадовала поклонников участием в рекламной кампании для Burberry. Ждем очередных интересных работ! Тем более что, помимо модельной карьеры, девушка активно развивает дизайнерский талант. Она приняла участие в создании коллекций одежды, обуви и аксессуаров для множества брендов. Среди самых известных: Tommy Hilfiger, Reebok, Vogue Eyewear и другие. Также Джиджи часто признается в интервью, что обожает творчество и однажды мечтает основать свой бизнес.