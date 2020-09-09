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Новий роман йому на користь: 56-річний Бред Пітт захопив мережу молодшим зовнішнім виглядом

Середа 09 вересня 2020 17:29
Новий роман йому на користь: 56-річний Бред Пітт захопив мережу молодшим зовнішнім виглядом
Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: Lite

Актор знявся для Brioni

Бред Пітт дав новий привід говорити про себе. Він став обличчям нової кампанії італійського модного будинку Brioni. Колекція осінь-зима 2020/2021 носить назву Tailoring Legends. В стильній чорно-білій фотосесії 56-річний серцеїд приміряв речі з нової лінії, а заодно продемонстрував, в якій чудовій формі він знаходиться. Ролик і кілька фото, якими поділилися представники марки на сторінці в мережі Instagram, просто підірвав мережу.

Новий роман йому на користь: 56-річний Бред Пітт захопив мережу молодшим зовнішнім виглядомАктор у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/brioni_official)

«Справжні легенди», «Ще Бреда Пітта, будь ласка», «Бред Пітт просто ідеальний», «Король Brioni», «Вау», «Що за чоловік!», «Виглядає приголомшливо», – засипали фанати компліментами як бренд, так і самого голлівудського красеня.

Актор виглядає чудово (відео instagram.com/brioni_official)

Що ж, як видно, акторові пішли на користь нові відносини. Нагадаємо, оскароносний актор закрутив роман з німецько. моделлю Ніколь Потуральски. Дівчина багатьом користувачам мережі нагадала екс-дружину Бреда Анджеліну Джолі. Інші вважають, що вона копія Ірини Шейк.

До речі, як запевняють інсайдери, виконавиця ролі Малефисенти була в люті, дізнавшись, що Бред відвіз нову кохану в особняк, де вони грали весілля. Манекенниця ж, навпаки, зберігає спокій.

Новий роман йому на користь: 56-річний Бред Пітт захопив мережу молодшим зовнішнім виглядомНове фото Ніколь (фото: instagram.com/nico.potur)

Вона стала набагато більш активна в мережі, публікуючи відверті знімки. На одному з недавніх фото вона постала в спокусливому купальнику. Дівчина сидить на фоні мальовничого пейзажу і просто світиться від щастя.

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