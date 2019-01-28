Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Білі широкі штани, блуза і незвичайні аксесуари — ікона стилю Вікторія Бекхем в черговий раз продемонструвала відмінний смак

Модний показ, вихід у світ з чоловіком або арт-презентація — Вікторія Бекхем знає, як виглядати стильно та актуально в будь-якій конкретній ситуації. Так, днями відбулася вечірка, присвячена виставці The Female Triumphant (у приватній "Колекція Фріка"), де британський дизайнер в черговий раз продемонструвала відмінний смак. Відзначимо, що на виставці "Жіночий тріумф" (The Female Triumphant) було показано 21 картину 14 жінок-художниць, які творили в XVI-XIX століттях.

Для такої важливої події Вікторія вибрала білі широкі штани і білу блузу власного бренду Victoria Beckham. Стильний образ дизайнера доповнила оригінальним червоним поясом (яскравий елемент, що вигідно підкреслює тонку талію Вікторії), масивною золотою підвіскою у формі мініатюрної фляги, а також годинником на золотому ремінці.

Стильна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/frickcollection)

Варто відзначити, що кожен вихід у світ Виктрии Бекхем — ціла подія. У мережі відразу ж починається бурхливе обговорення вибору одягу, аксесуарів та взуття зірки. І якщо часом шанувальники неприхильно відгукуються про вбрання знаменитості, то цього разу вона, схоже, догодила всім.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Лінійка аксесуарів від Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ти виглядаєш чудово", "Надихає!", "Чудово", – подібними коментарями шанувальники засипали знімки Вікторії її на instagram-сторінці.

До речі, Вікторія Бекхем просто обожнює широкі штани. Зверніть увагу: для створення стильного образа, вона доповнює штани блузами вільного крою (заправляючи їх у штани) або об'ємними піджаками "з чоловічого плеча".

Вікторія Бекхем і її пристрасть до широких штанів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зазначимо, раніше Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінси. У свої 44 роки дизайнер виглядає приголомшливо!

Також дизайнер показала нову зачіску дочки.