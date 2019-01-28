ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Lite » Мода 28.01.2019 - 17:11
Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Білі широкі штани, блуза і незвичайні аксесуари — ікона стилю Вікторія Бекхем в черговий раз продемонструвала відмінний смак

Модний показ, вихід у світ з чоловіком або арт-презентація — Вікторія Бекхем знає, як виглядати стильно та актуально в будь-якій конкретній ситуації. Так, днями відбулася вечірка, присвячена виставці The Female Triumphant (у приватній "Колекція Фріка"), де британський дизайнер в черговий раз продемонструвала відмінний смак. Відзначимо, що на виставці "Жіночий тріумф" (The Female Triumphant) було показано 21 картину 14 жінок-художниць, які творили в XVI-XIX століттях.

Для такої важливої події Вікторія вибрала білі широкі штани і білу блузу власного бренду Victoria Beckham. Стильний образ дизайнера доповнила оригінальним червоним поясом (яскравий елемент, що вигідно підкреслює тонку талію Вікторії), масивною золотою підвіскою у формі мініатюрної фляги, а також годинником на золотому ремінці.

Вікторія Бекхем

Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Стильна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/frickcollection)

Варто відзначити, що кожен вихід у світ Виктрии Бекхем — ціла подія. У мережі відразу ж починається бурхливе обговорення вибору одягу, аксесуарів та взуття зірки. І якщо часом шанувальники неприхильно відгукуються про вбрання знаменитості, то цього разу вона, схоже, догодила всім.

Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Як і з чим носити білосніжні брюки-кльош – вчимося на прикладі Вікторії Бекхем

Лінійка аксесуарів від Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ти виглядаєш чудово", "Надихає!", "Чудово", – подібними коментарями шанувальники засипали знімки Вікторії її на instagram-сторінці.

До речі, Вікторія Бекхем просто обожнює широкі штани. Зверніть увагу: для створення стильного образа, вона доповнює штани блузами вільного крою (заправляючи їх у штани) або об'ємними піджаками "з чоловічого плеча".

 

Вікторія Бекхем і її пристрасть до широких штанів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зазначимо, раніше Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінси. У свої 44 роки дизайнер виглядає приголомшливо!

Також дизайнер показала нову зачіску дочки.

Жакет замість сукні: Бейонсе захопила яскравим образом з пікантним декольте "Леді в червоному": Маша Єфросиніна захопила стильним пляжним образом
Новини України образВиктория Бекхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся