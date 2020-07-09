Ці ноги! 46-річна Кейт Мосс демонструє бездоганну фігуру в сукні з екстремальним розрізом

Кейт Мосс стала учасницею нової зйомки для бренду Mônot. Серед інших моделей, в числі яких Джордан Данн, Кендіс Свейнпол, Мариякарла Босконо, Амбер Валлетта, Сяо-Вень Дзю і Алек Вік, вона вирушила до Саудівсої Аравії. Там, на тлі скель і пісків пустелі Аль-Ула, нова колекція марки засяяла в найбільш вигідному світлі. Фотосесія, правда, проходила ще в січні цього року, до пандемії. Але на офіційній сторінці Mônot у Instagram новий кампейн показали лише днями. Незважаючи на велику кількість визнаних красунь світу моди, головною зіркою зйомки, без сумніву, стала 46-річна Кейт Мосс.

Кейт у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/monotofficial)

Знаменита своєю худорбою модель останнім часом помітно додала у вазі. Але це, на думку користувачів мережі, пішло їй тільки на користь. У зйомці вона приміряла кілька ефектних костюмів, продемонструвавши своє бездоганне тіло у всій красі.

Модель підірвала мережу (фото: instagram.com/monotofficial)

Особливо багато компліментів Мосс отримала за лук, де вона позує в мінімалістичному чорному платті з короткими рукавами і екстремально високим розрізом, що доходить до стегна. Вбрання вдало підкреслило нескінченно довгі ноги Мосс. «Кейт виглядає божественно», «Кейт Мосс найкраща», «Яка ж вона прекрасна», «Дивлячись на такі кадри, розумієш, чому Мосс стала настільки успішною», – пишуть в коментарях віддані фанати британкої культової моделі.

Примітно, що на деяких знімках Мосс з'явилася з цигаркою, що суперечить недавній заяві Кейт про свій спосіб життя. Так, модель дала інтерв'ю, в якому розповіла, що давно перейшла на здорове харчування, захоплюється йогою і спортом, а спати лягає до 23 ночі.