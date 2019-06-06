"Ніякого епатажу": Ольга Фреймут поділилася своїми правилами стилю

Відома телеведуча Ольга Фреймут, відома своєю стриманістю в одязі - її по праву можна назвати прихильником класичного стилю, вона навіть випускала книгу і поради для "справжніх леді". На своїй сторінці в Instagram знаменитість вирішила поділитися з шанувальниками своїми правилами стилю, які виявилися досить короткими, але чіткими.

Теледіва опублікувала знімок в ефектному брючному костюмі бежевого кольору і з гарною зачіскою і повідала, за якими принципами вона одягається.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Мої правила стилю:

Одяг має відповідати погоді і нагоді. Однотонність є гарним фоном Вашому личку.

Ніякого епатажу. За фриковим видом завжди ховається бажання хоч якось привернути до себе увагу. І нерозрадна самотність.

Одяг має бути за розміром. Надто тісний і короткий наряд виглядає вульгарно. Великий - неохайно.

Вибираю одяг з натуральних тканин.

Стильним є наряд без терміну дії. Плаття ношу по 10 років. Вважаю безвідповідальним купувати сукенки кожного сезону", - поділилася Фреймут.

Фолловери поспішили залишити свої відгуки - багато назвали Ольгу іконою стилю, хоча деяким її штани здалися дуже довгими. Інші звернули її увагу на те, що не у всіх є достатньо грошей, щоб дотримуватися подібних правил.

"Цікаво, а зручно в таких довгих штанах як на фото?"

"Дуже мудре правило "відповідати погоді і нагоді", тільки потрібно ще додати - і гаманцю. А гаманець у більшості із нас пустий, худій і голодний, ні тобі доляра, ні єврика. І посилає наш гаманець нас... у секонд.І шукаємо ми там і Максмару і Зару, з панського плеча Європи"

"А чому не можна купувати сукню кожен сезон? Дуже багато чого, що мені подобалося раніше, я б не наділа зараз)"

"Якісь штанки такі довгі, то тепер так модно?"

"Чудові як завжди!"

"Не в шкірного вистачити грошей на такі наряди! Олю! не забувайте! Україна не Європа, де елегантні плаття купують за копійки!"

"Як гарно гармонує колір костюма з тоном шкіри"

"Вам дуже личить і колір і фасон"

"Нашій молодиці все до лиця!"

"Дуже подобається Ваш стиль"

"Штани задовгі А так ікона стилю..."

"Олечка, побільше діліться своїми порадами, вони дуже повчальні"

"Вибачте будь ласка, я дуже позитивно до вас ставлюся,але ви написали що велика - не акуратно....у вас брюки по довжині не завеликі?) А в цілому вам дуже йде))"

Нагадаємо, Оля Фреймут заінтригувала прихильників несподіваною зустріччю із зіркою популярного шоу.

До цього Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото. Телеведуча показала ніжне фото, позуючи на ліжку. На Олі - літнє синє плаття. Фреймут виглядає щасливою.

Також Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.