Тільки нічого не міняй! Ешлі Грем захопила фанатів пишними формами у відвертих вбраннях

Ешлі Грем – мабуть, найвідоміша модель plus-size у світі – затужила по подіуму і скаженому ритму Тижнів моди. 32-річна модель зібрала масу яскравих фото з минулих показів, де постала у вбраннях різного стилю. Так, на першому знімку вона позує вже вагітною в чорно-білому образі від Tommy Hilfiger. Далі йдуть яскраві луки від інших відомих брендів,

Модель показала архівні фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Є тут і макисмально спокусливі луки. Ешлі демонструє відверту сукню леопардового забарвлення від Dolce&Gabbana, довгу червону шубу і ботфорти від Christian Siriano, розшита блискітками невагоме сукня від цього ж бренду... На завершення збірки Грем представила увазі фоловерів образ в зеленому атласному комплекті білизни.

Ешлі виглядає приголомшливо, вважає мережа (фото: instagram.com/ashleygraham)

Чи потрібно говорити, що розкішне тіло Ешлі просто заворожило фанатів. «Тільки нічого не міняй», «Ти єдина і неповторна», «Прекрасна і смілива», «Вогонь», «Ти просто мрія!», «Богиня подіуму», «Ти – мій ідол, будь ласка, не змінюйся! Будь одна в своєму роді», «Ти просто іконічна королева назавжди», – не можуть намилуватися фанати.

Дівчину просять не міняти нічого (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, останнім часом Ешлі стала активно розвивати свій канал #ListenUpWithAshleyGraham, куди запрошує для розмови експертів з різних сфер, а також зоряних друзів і колег. Також молода матуся не забуває радувати фоловерів милими фото з улюбленим чоловіком і сином.